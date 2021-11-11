"Конфликт только начинается": Рар предрек Европе усиление правых настроений из-за мигрантов

"Конфликт только начинается": Рар предрек Европе усиление правых настроений из-за мигрантов
Фото: Filip Radwanski / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Старый Свет станет совершенно иным, уверен политолог

Терпение Европейского союза достигло своего предела. Старый Свет находится в непростом положении: открыть двери мигрантам нельзя, иначе это будет считаться победой Белоруссии и Лукашенко, заявил немецкий политолог Александр Рар.

По мнению эксперта, такое решение Брюсселем даже не рассматривается. В противном случае Европа откроет путь к массовой миграции в свои страны. 

Ситуация на границах серьезно радикализует общественное мнение: к примеру, во Франции набирает популярность Марин Ле Пен с ее ультраправым "Национальным фронтом".

"Европа станет иной", – пояснил Рар.

К новому железному занавесу Европейский Союз не готов – моральные соображения все еще кое-где сохраняются, и репутационные потери недопустимы. Иначе либеральная система с ее нормами будет серьезно подведена, чем воспользуются правые.

Однако Брюссель отказывается идти на переговоры с Лукашенко, которого не признает после прошлогодних выборов. Для ЕС было бы ниже всякого достоинства платить Минску деньги, которые они и так платят Эрдогану за сдерживание миграционных потоков. Брюссель решил обратиться к Путину через Меркель. Однако проблема заключается в том, что российский лидер прекрасно осведомлен, кого назовут виновником кризиса в случае неудачного оказания помощи.

"Поэтому он сказал Меркель: договаривайтесь с тем же Лукашенко. Конфликт только начинается", – написал Рар в своем телеграм-канале.

Ранее белорусский депутат Денис Карась заявил, что хаос у границ Европейского союза стал следствием близорукой политики коллективного Запада.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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