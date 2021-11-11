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Украину от энергокризиса спасет Донбасс. Как сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, власти Украины выразили желание наладить поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В Луганске готовы обсудить условия.
Пасечник уточнил, что разговор о возможных поставках угля и электроэнергии на коммерческой основе завели представители Киева на заседании подгруппы по экономическим вопросам в рамках "минских переговоров" трехсторонней контактной группы.
"ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества",
– написал глава республики в своем "Твиттере".
На заседании экономподгруппы Киев просил обсудить поставки угля и электроэнергии из Донбасса на Украину на коммерческой основе. ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества.— Леонид Пасечник (@glavalnr) November 11, 2021
Впрочем, как только новость об этом распространилась в прессе, власти Украины поспешили "уйти в отказ", заявив, что ни о чем Луганск не просили. Дескать, речь шла только о призыве к тому, чтобы не допускать перебоев со снабжением Луганской ТЭС, которая расположена на подконтрольной Киеву территории, передают "Вести.ua".
Ранее стало известно, что Россия приостанавливает отгрузку энергетического угля на Украину в связи с возросшими сезонными потребностями собственных ТЭС. Эксперты Незалежной уже раскритиковали Киев за неготовность к зиме. В связи с дефицитом газа и электроэнергии украинцам грозят веерные отключения света и отопления.
Киев прекратил закупку угля в Донбассе для украинские ТЭС под давлением националистов после событий 2014 года. Однако позже выяснилось, что были налажены контрабандные поставки.
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Отмечается, что Россия уже прекратила поставки на Луганскую ТЭС,