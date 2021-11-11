Луганск готов продавать Киеву уголь

Луганск готов продавать Киеву уголь на выгодных условиях
Фото: depositphotos.com
продолжениеПытавшегося переправить на Украину детали к С-300 россиянина отправили за решетку
Детали коммерческой сделки еще предстоит обсудить

Украину от энергокризиса спасет Донбасс. Как сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, власти Украины выразили желание наладить поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В Луганске готовы обсудить условия.

Пасечник уточнил, что разговор о возможных поставках угля и электроэнергии на коммерческой основе завели представители Киева на заседании подгруппы по экономическим вопросам в рамках "минских переговоров" трехсторонней контактной группы.

"ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества",

– написал глава республики в своем "Твиттере".

Впрочем, как только новость об этом распространилась в прессе, власти Украины поспешили "уйти в отказ", заявив, что ни о чем Луганск не просили. Дескать, речь шла только о призыве к тому, чтобы не допускать перебоев со снабжением Луганской ТЭС, которая расположена на подконтрольной Киеву территории, передают "Вести.ua".

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает отгрузку энергетического угля на Украину в связи с возросшими сезонными потребностями собственных ТЭС. Эксперты Незалежной уже раскритиковали Киев за неготовность к зиме. В связи с дефицитом газа и электроэнергии украинцам грозят веерные отключения света и отопления.

Киев прекратил закупку угля в Донбассе для украинские ТЭС под давлением националистов после событий 2014 года. Однако позже выяснилось, что были налажены контрабандные поставки.

Источник: Twitter
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
Пожаловаться Ответить
Скачите дальше, хохлоВЫРОДКИ и зажигайте лучины, чтоб согреться и в схроне подсветить! Россия отказалась бесплатно поставлять энергетический уголь для захваченной Киевом луганской ТЭС в городе Счастье. Об этом заявила украинская делегация на переговорах в ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе, передаёт корреспондент издания «Донецкий тормозок».

Отмечается, что Россия уже прекратила поставки на Луганскую ТЭС,
1
новости партнеров

Иностранным авиакомпаниям могут закрыть небо над Россией в отместку за "Аэрофлот"

Санкции против российского перевозчика не останутся безнаказанными

Апокалипсис на марше: уже скоро в продаже может не остаться ничего

Накрывающая мир "новая реальность" становится все более ощутимой, заставляя поверить в себя даже самых завзятых скептиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей