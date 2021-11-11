В компании напомнили, что не выполняют чартерные рейсы в города Ближнего Востока

Российская авиакомпания "Аэрофлот" опровергла обвинения в причастности к массовой перевозке жителей Ближнего Востока в Белоруссию. В пресс-службе указали, что информация не соответствует действительности.

Как отмечает источник, перевозчик опроверг обвинения в участии и содействии к указанной перевозке. "Аэрофлот" не занимается выполнением чартерных и регулярных рейсов в города Ближнего Востока, а также не выполняет полетов по маршруту Стамбул-Минск.

Транзит мигрантов через территорию Российской Федерации затруднен из-за необходимости в специальных визах, напомнили в компании.

В период с 1 октября по 10 ноября через "Шереметьево" из Бейрута в Минск направились 19 человек, граждан Сирии и Ирака, которые средовали направлениями через Ташкент, Стамбул и Дубай, не было, указали в "Аэрофлоте".