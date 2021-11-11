Глава государства заявил, что Минску постоянно угрожают санкционным пакетом

Белоруссия готова ответить жесткими мерами на новый санкционный пакет со стороны Брюсселя. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, выступая сегодня, 11 ноября, на совещании руководством кабмина

Глава республики с недовольством заявил, что Минск стали постоянно пугать очередным санкционным пакетом, в связи с чем припомнил поручение премьеру Головченко "ничего не прощать". Как указал президент, Польше, угрожающей закрытием границ, нужно полностью ответить взаимностью.

"Просто послушал этих мерзавцев. Безголовые. А если мы закроем транзит? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для Польши и, к примеру, для Германии, что тогда?" – высказался глава государства.

По словам Лукашенко, Белоруссия ни перед чем не отступит в намерении защитить свой суверенитет. Через республику проходит газомагистраль Ямал-Европа, прокачка по которому в последние недели увеличилась. Однако Европейский союз продолжает угрожать закрытием границ.

Президент заявил, что ЕС может добиться своими мерами перекрытия природного газа по газопроводу Ямал-Европа. Поэтому авторы угроз, звучащих с прибалтийских государств, должны отдавать себе отчет в происходящем.

Лукашенко также заявил, что министерство иностранных дел должно уведомить европейских коллег о готовности Минска дать Брюсселю адекватный ответ.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Европейский союз не станет соглашаться на переговоры с белорусской администрацией, и проблемы с наплывом мигрантов будут ощущаться все сильнее. В результате в ЕС обретут популярность правые силы, так как общественное мнение будет формироваться против потока нелегалов.