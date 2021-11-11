"Мерзавцы": Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть доступ к природному газу

"Мерзавцы": Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть доступ к природному газу
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Глава государства заявил, что Минску постоянно угрожают санкционным пакетом

Белоруссия готова ответить жесткими мерами на новый санкционный пакет со стороны Брюсселя. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, выступая сегодня, 11 ноября, на совещании руководством кабмина

Глава республики с недовольством заявил, что Минск стали постоянно пугать очередным санкционным пакетом, в связи с чем припомнил поручение премьеру Головченко "ничего не прощать". Как указал президент, Польше, угрожающей закрытием границ, нужно полностью ответить взаимностью.

"Просто послушал этих мерзавцев. Безголовые. А если мы закроем транзит? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для Польши и, к примеру, для Германии, что тогда?" – высказался глава государства.

По словам Лукашенко, Белоруссия ни перед чем не отступит в намерении защитить свой суверенитет. Через республику проходит газомагистраль Ямал-Европа, прокачка по которому в последние недели увеличилась. Однако Европейский союз продолжает угрожать закрытием границ. 

Президент заявил, что ЕС может добиться своими мерами перекрытия природного газа по газопроводу Ямал-Европа. Поэтому авторы угроз, звучащих с прибалтийских государств, должны отдавать себе отчет в происходящем. 

Лукашенко также заявил, что министерство иностранных дел должно уведомить европейских коллег о готовности Минска дать Брюсселю адекватный ответ.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Европейский союз не станет соглашаться на переговоры с белорусской администрацией, и проблемы с наплывом мигрантов будут ощущаться все сильнее. В результате в ЕС обретут популярность правые силы, так как общественное мнение будет формироваться против потока нелегалов.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость327920
Пожаловаться Ответить
Белорус
Как стыдно за страну.
Гы... А хохлобесам вон не стыдно! Родину пpocpaли, кизяк жрут, в подопытное стадо превратились... Зато "щастливые"! :)))))))))))
Гость329297
Пожаловаться Ответить
я думаю перекрытие транзита газа Белоруссией через Украину не противоречит интересам России, а это значит, что вероятность этого очень велика. Батька говорит правду.
Гость327920
Пожаловаться Ответить
Гость330512
Будут ли санкции если Лукашенко уйдёт?
Не будут, при УСЛОВИИ, что во главе Беларуси встанет прозападный ставленник!!!!!!!!! А дальше... РБ превратится в "усраину-2"!!!
Баксы, мани, деньги сила - Бульбашенко и Фуйлу могила. А куды ж бедному крыстыянину падатца? Годовой бюджет стран Евросоюза зашкаливает за $30 трлн, США превышает $3 трлн, Россия топчется на 11-м месте между Южной Кореей и Гондурасом с говнобюджетом в $0.31 трлн. Какой дурень помчится в сторону фуйлопутинской Рассеи лепить из кизяка ракеты или будет слушать вопли дебила Лукашенко о колорадских жуках и бульбе.
Пожаловаться Ответить
На бяларуських, блин, болотах, там кикиморы живут, Страшно аж жуть!
Гость330527
Пожаловаться Ответить
Гость330405
То есть Белоруссия закроет прежде всего для России транзит? Или как РОссия мимо РБ по воздуху газ в ЕС пустит?
Там уже все согласовано.
Гость330524
Пожаловаться Ответить
А если Евросоюзу по барабану? Врядли эта труба - единственный в мире источник газа.
9999999
Пожаловаться Ответить
ух ты, стращает закрыть чужую трубу
Белорус
Пожаловаться Ответить
Как стыдно за страну.
Гость327920
Пожаловаться Ответить
Шаман
Слышь мерзавец, а что там за документы по подселению мигрантов в квартиры белорусов из расчета 15м2 на человека?
Может всех кого ты привез к тебе и заселить? Или к твоим ябатькам-силовикам?
Чё за пургу ты несёшь, хохлобес?! Ты лучше расскажи о том, что ЕС у вас, в хохло}I{oпии, может разместить до 100 тыс. беженцев, иначе пошлют вас нax, с вашей ржавой гтс!!! :)))))))))))))))))))))
Гость330512
Пожаловаться Ответить
Будут ли санкции если Лукашенко уйдёт?
1 2
новости партнеров
По теме

Иностранным авиакомпаниям могут закрыть небо над Россией в отместку за "Аэрофлот"

Санкции против российского перевозчика не останутся безнаказанными

Апокалипсис на марше: уже скоро в продаже может не остаться ничего

Накрывающая мир "новая реальность" становится все более ощутимой, заставляя поверить в себя даже самых завзятых скептиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей