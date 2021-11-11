Украине рекомендовали брать пример с Азербайджана в подготовке к войне

Украине рекомендовали брать пример с Азербайджана в подготовке к войне
Фото: depositphotos.com
Незалежной требуется не только перевооружение, но и обновленный личный состав ВСУ

Украине нужно сначала оснастить армию современной техникой, а потом думать о войне с Россией. Об этом заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он пояснил, что сейчас силы России и Украины не равны, поэтому Киев не сможет противостоять Москве. В качестве примера он привел столкновение Еревана и Баку в Нагорном Карабахе прошлой осенью:

"Армяне Нагорного Карабаха были не готовы, потому что там остались советские подходы, техника, вооружение и так далее. А Азербайджан – это современное натовское вооружение, турецкое, израильское, XXI столетия. В этой войне победил современный подход",

– пояснил украинский генерал. Он рекомендовал Киеву учиться на чужих ошибках и срочно модернизировать Вооруженные силы Незалежной. При этом, по его словам, одной новой техники мало: нужно переучивать личный состав и настраивать военных на реальные боевые действия против живого противника.

"Нужно быть готовым к народной войне", – передает "Политнавигатор" призыв Романенко.

Ранее экс-лидер запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор*", недавно официально назначенный советником главнокомандующего ВСУ, Дмитрий Ярош призвал украинцев готовиться к войне и выступить добровольцами, когда позовет "Мать-Украина".

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: YouTube
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость327920
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"Нужно быть готовым к народной войне", – передает "Политнавигатор" призыв Романенко." -
Усро-кизячная хунта надеется на помощь своего народа, который они ВТОПТАЛИ в навоз по самую макушку?! НЕ ВЕРЮ!!!!!!!
Гость329325
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Сначала вылечить 50% вояк от алкоголизма и наркрмании, потом на какие-то шиши закупить импортного вооружения на целую армию, умудриться не разворовать деньги при закупках, убедить укровояк, что им вообще нужна эта "война", а не тупо зарплата. Украинство - это утопия ёbнутых.
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