Брюссель ответил Лукашенко на "угрозу" перекрыть поставки газа

Брюссель ответил Лукашенко на "угрозу" перекрыть поставки газа
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВ России предупредили Лукашенко об плохих перспективах перекрытия газа Европе
В Евросоюзе признали важной необходимостью сформировать автономию объединения в сфере энергоресурсов

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони призвал коллективный Брюссель не бояться "угроз" президента Белоруссии Александра Лукашенко, только намекнувшего о возможности Минска перекрыть Старому свету транзит российского голубого топлива.

"Что касается газа... Не надо пугаться угроз Лукашенко", – цитирует РИА "Новости" еврочиновника.

В связи с этим итальянец подчеркнул необходимость "стратегической автономии Евросоюза в области поставок энергоресурсов". По его словам, в Брюсселе во время формирования общей стратегии ЕС по обороне "Стратегический компас" учтут подобные заявления со стороны Минска.

Запустить данную программу планируется в марте 2022 года.

"В краткосрочной перспективе нам нужно наилучшим образом использовать существующие отношения с Северной Африкой, Норвегией, Россией", – добавил Джентилони, говоря о поставках газа.

Напомним, на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе все вовлеченные и заинтересованные стороны ежедневно обмениваются всевозможными пугалками в адрес друг друга и стращают оппонентов разными карательными мерами.

Так ранее в четверг, 11 ноября, Александр Григорьевич прокомментировал заявление Варшавы о намерениях закрыть границу с Белоруссией и угрозы из ЕС ввести против Минска очередные санкции из-за беженцев, которые рвутся через Республику в страны Европейского союза. В Брюсселе считают, что нелегалов бацька использует как свое политическое оружие.

Лукашенко назвал польское руководство "безголовыми мерзавцами" и задался вопросом, а что будет с европейцами, если белорусы "закроют транзит", в том числе и перекачку газа.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость327920
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Гость327568
Пусть только попробует перекрыть трубу, которую выкупила Россия. Посмотрим, как это опять проглотит Володя)))
Бро, ну нельзя так "узко" мыслить! Неужели ты и впрямь считаешь, что Бацька сделал сие предупреждение без совета с дядей Вовой?! Лукашенко в накладе не останется, даже если и вправду перекроет трубу - Путин поможет! А вот быстрейшему запуску СП-2 такие заявления очень способствуют...
Гость327568
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Пусть только попробует перекрыть трубу, которую выкупила Россия. Посмотрим, как это опять проглотит Володя)))
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