Демонстрация среднего пальца может дорого обойтись политику

Киевский режим в очередной раз демонстрирует приверженность свободе слова и справедливости. Сейчас там всерьез взялись за скандального депутата Верховной рады Гео Лероса. Парламентарий позволил себе показать оттопыренный средний палец главе государства Владимиру Зеленскому, за что может отправиться в тюрьму.



Депутат рассказал о неприятном событии на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Политика поражает, что за такую незначительную провинность ему грозит серьезный срок. Известно, что сотрудники Государственного бюро расследований Украины уже предъявили Гео обвинение в хулиганстве. Такое "грубейшее" нарушение общественного порядка карается крупными штрафными санкциями, но может обернуться и тюремным заключением сроком до пяти лет.

Сам Лерос убежден, что это дело специально "состряпали", чтобы избавиться от инакомыслящего парламентария. Государственный деятель пребывает в уверенности, что киевский режим хочет засадить его в тюрьму и ни перед чем не остановится.

В то же время украинские правоохранители объявили, что скандальное поведение Лероса имеет одну цель – повышение собственной популярности и создание определенного медийного образа.

Стоит отметить, что этот политик давно демонстрирует свое явно негативное отношение к нынешнему главнокомандующему Владимиру Зеленскому. К слову, Лерос сам раньше входил в пропрезидентскую партию "Слуга народа", однако его оттуда погнали. Недавно парламентарий накинулся на президента, обвинив его в срыве спецоперации украинской разведки по делу 33 россиян в Белоруссии.