Рига в символе Великой Победы усмотрела угрозу "демократическому устройству и безопасности"

Парламент Латвии запретил использование в публичном пространстве георгиевской ленточки. Окончательное – третье – чтение прошло в четверг, 11 ноября.

Теперь символ Победы в Великой Отечественной войне в Республике нельзя будет использовать во время любых публичных мероприятий – как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов.

Как сообщает пресс-служба Сейма, георгиевская лента запрещена, поскольку она несет угрозу "демократическому устройству и безопасности" государства с учетом "российской экспансии на Украине". Отмечается, что Москва якобы "осуществляет тоталитарную идеологию в отношении бывших республик СССР".

Накануне в посольстве России в Риге заявили, что поправки, которые парламент Латвии одобрил сегодня, направлены на раскол общества по национальному и мировоззренческому принципу, передает телеканал "360".

