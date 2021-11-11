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Парламент Латвии запретил использование в публичном пространстве георгиевской ленточки. Окончательное – третье – чтение прошло в четверг, 11 ноября.
Теперь символ Победы в Великой Отечественной войне в Республике нельзя будет использовать во время любых публичных мероприятий – как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов.
Как сообщает пресс-служба Сейма, георгиевская лента запрещена, поскольку она несет угрозу "демократическому устройству и безопасности" государства с учетом "российской экспансии на Украине". Отмечается, что Москва якобы "осуществляет тоталитарную идеологию в отношении бывших республик СССР".
Накануне в посольстве России в Риге заявили, что поправки, которые парламент Латвии одобрил сегодня, направлены на раскол общества по национальному и
мировоззренческому принципу, передает телеканал "360".
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