Простые обыватели трезво смотрят на происходящие события

Немцы весьма бурно отреагировали на недавнюю просьбу пока еще канцлера страны Ангелы Меркель к российскому лидеру Владимиру Путину по поводу кризиса с беженцами. Высокопоставленная немка почему-то уверена, что только наш президент может решить проблему с мигрантами в Европе.



Недавно она объявила, что главнокомандующий России должен оказать влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко и разобраться с миграционным кризисом. Простых немцев до глубины души поражает, что их предводительница считает Владимира Владимировича всесильным человеком, который должен разбираться с внутренними проблемами европейцев.

Известно, что на протяжении долгих лет западные деятели (особенно сама Меркель) всеми силами убеждали людей в дестабилизированных странах, что в Европе их ждут с распростертыми объятиями. Однако эта схема где-то дала сбой, а с образовавшимся коллапсом почему-то должен разбираться Владимир Путин.

Любопытно, что некоторые немцы отметили: Владимир Владимирович действительно может помочь европейцам в решении многих проблем. Однако в этом случае "необходимо уважительно вести себя с сильным партнером" и "изменить тон в общении". Другие прямо написали, что предложение Меркель вызывает у них только смех и предположили, что наш президент тоже от души посмеялся.

"Ребята, я давно так не смеялся, думаю, Путин тоже", – написал один из пользователей.

К слову, недавно белорусский депутат заявил, что исключительно близорукость Запада привела Евросоюз к хаосу на границах.