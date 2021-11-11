Немцы подняли на смех просящую Путина о помощи Меркель

Немцы подняли на смех просящую Путина о помощи Меркель
Ангела Меркель. Фото: Focke Strangmann/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Простые обыватели трезво смотрят на происходящие события

Немцы весьма бурно отреагировали на недавнюю просьбу пока еще канцлера страны Ангелы Меркель к российскому лидеру Владимиру Путину по поводу кризиса с беженцами. Высокопоставленная немка почему-то уверена, что только наш президент может решить проблему с мигрантами в Европе.

Недавно она объявила, что главнокомандующий России должен оказать влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко и разобраться с миграционным кризисом. Простых немцев до глубины души поражает, что их предводительница считает Владимира Владимировича всесильным человеком, который должен разбираться с внутренними проблемами европейцев.

Известно, что на протяжении долгих лет западные деятели (особенно сама Меркель) всеми силами убеждали людей в дестабилизированных странах, что в Европе их ждут с распростертыми объятиями. Однако эта схема где-то дала сбой, а с образовавшимся коллапсом почему-то должен разбираться Владимир Путин.

Любопытно, что некоторые немцы отметили: Владимир Владимирович действительно может помочь европейцам в решении многих проблем. Однако в этом случае "необходимо уважительно вести себя с сильным партнером" и "изменить тон в общении". Другие прямо написали, что предложение Меркель вызывает у них только смех и предположили, что наш президент тоже от души посмеялся.

"Ребята, я давно так не смеялся, думаю, Путин тоже", – написал один из пользователей.

К слову, недавно белорусский депутат заявил, что исключительно близорукость Запада привела Евросоюз к хаосу на границах.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость327920
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Мда... Ангеле надо было таки вовремя уходить на пенсию - в такой замес попала... А по теме, нынешняя ситуация в гейропе напоминает беспорядочную возню политиков-ИМПОТЕНТОВ...
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