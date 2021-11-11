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Кризис с беженцами на белорусско-польской границе стал одной из главных тем последних дней. Варшава не стесняется в распространении мифических теорий и уже обвинила в миграционном коллапсе Белоруссию и Россию. В Минске тоже молчать не стали – известный местный журналист обрушился с резкой критикой на польские власти.
Телеведущий Григорий Азаренок призвал поляков к порядку и напомнил соседям, что хамское поведение в отношении Москвы и Минска может дорого им обойтись. Азаренок отметил, что белорусская армия способна нанести сокрушительный удар по распоясавшимся европейцам. А уж если к делу подключится Российская Федерация, то пиши пропало – Западу придется очень тяжело.
"Ляхи, с огнем играете", – предостерегает польские власти журналист.
Азаренок посоветовал Варшаве не забывать уроки истории: поляки зря рассчитывают, что Соединенные Штаты Америки вступятся за них в случае полномасштабного конфликта.
Телеведущий резко осудил польских пограничников, которые жестоко обходятся с несчастными беженцами. Азаренка поражает "хамский бесстыдный смех пшеков в лицо детям, умоляющим о глотке воды". Журналист подчеркнул, что польские власти могут доиграться, и тогда в чувство их будут приводить боевые самолеты Военно-космических сил России.
Напомним, недавно в Варшаве объявили, что в транспортировке мигрантов якобы замешан российский воздушный перевозчик "Аэрофлот". Поляки даже заявили, что располагают некими доказательствами "преступной" деятельности нашей компании.
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