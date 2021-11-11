Анкара отвергла все обвинения в адрес Turkish Airlines в незаконной доставке в нелегалов

Анкара выразила сожаление в связи с новым миграционным кризисом, который возник на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, но отрицает свою причастность к данной проблеме. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном сегодня на его сайте.

"Мы с прискорбием наблюдаем за сложной ситуацией на границе, в которой оказались наши союзники Польша, Латвия и Литва из-за недостаточных мер по пресечению перехода через территорию Белоруссии граждан третьих стран", – следует из релиза.

В дипведомстве напомнили, что Турция за последние 10 лет приняла у себя наибольшее количество беженцев, поэтому Анкара выражает полную поддержку своим союзникам в Европе, поскольку понимает те проблемы, с которыми столкнулись Варшава, Вильнюс и Рига.

"С другой стороны, мы отвергаем попытки изобразить Турцию как часть этой проблемы, стороной которой она не является. Более того, мы считаем преднамеренным вовлечение в это такой уважаемой во всем мире авиакомпании как Turkish Airlines", – подчеркивается в заявлении.

Турция указывает на важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми в каждом случае и призывает международное сообщество быть ответственным и разумным в отношении данной проблематике.

"Мы надеемся, что заинтересованные стороны решат этот вопрос с осторожностью, и подчеркиваем, что готовы оказать всю необходимую поддержку для решения этого вопроса", – резюмировали в турецком внешнеполитическом министерстве.

На днях немецкое издание BILD со ссылкой на органы безопасности ФРГ написало, что в миграционном кризисе на польских границах виноваты Россия и Турция, которые якобы занимаются доставкой нелегалов в Белоруссию. Согласно публикации, главными "контрабандистами" являются "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Ранее сегодня появилась информация, что в Евросоюзе обсуждают введение совместно с США и Великобританией санкций против авиакомпаний, в том числе вышеозначенных, из-за ситуации с мигрантами. В отечественном "Аэрофлоте" уже отвергли все обвинения в незаконном бизнесе, указав, что не занимаются выполнением чартерных и регулярных рейсов в города Ближнего Востока, а также не выполняют полеты по маршруту Стамбул-Минск.

