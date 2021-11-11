Путин напомнил Меркель о провокациях НАТО в ответ на просьбу по Белоруссии

Путин напомнил Меркель о провокациях НАТО в ответ на просьбу по Белоруссии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидеры двух стран обсудили миграционный кризис

Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Российский президент и врио канцлера Германии обсудили миграционный кризис, бушующий на границах Белоруссии и стран Европейского союза. 

Стороны сошлись на том, что ситуацию с нелегалами необходимо урегулировать, и сделать это нужно в соответствии с международными гуманитарными нормами. При этом Путин отметил, что сторонам необходимо наладить диалог. Для этого российский президент предложил странам ЕС восстановить контакты с Белоруссией. 

Обсудили также и возросшую активность США и стран НАТО в черноморской акватории. Российский президент обратил внимание врио канцлера ФРГ на то, что действия альянса носят опасный и провокационный характер. 

Также глава РФ обратил внимание коллеги на деструктивную политику Киева, который стал все чаще делать упор на силовые методы борьбы. В частности, Украина была замечена в применении ударных беспилотных аппаратов, пишет "МИР24"

Ранее Дмитрий Песков заявил об озабоченности Путина учениями НАТО в Черном море. Голос Кремля отметил, что военные постоянно контактируют друг с другом, стремясь добиться снижения напряженности. Несмотря на это, действия альянса вблизи российских границ не могут не вызывать настороженности. 

Тем временем, Минобороны заявило о росте военной активности НАТО в Черном море. В акватории были замечены четыре разведывательных самолета, а также американские корабли Mount Whitney и Porter. 

Источник: сайт Президента России ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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