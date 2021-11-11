Европа передумала наказывать Россию и Турцию из-за миграционного кризиса

Европа передумала наказывать Россию и Турцию из-за миграционного кризиса
Фото: Zheng Huansong/Xinhua/www.globallookpress.com
Не исключено, что российскому авиаперевозчику удастся избежать рестрикций

Европейский союз, вероятнее всего, не будет вводить санкции в отношении "Аэрофлота". Об этом РИА "Новости" сообщил осведомленный источник в Еврокомиссии. 

Предположительно, Брюссель решит наказать компании-операторы, выполняющие чартерные рейсы из регионов, откуда прибывают иммигранты. Turkish Airlines или "Аэрофлот" наказанию из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и европейских государств подвергнуты, вероятно, не будут. 

Ранее на вину российской компании указала Польша. Пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина заявил, что у Варшавы есть доказательства, которые она обязательно предъявит. 

Авиакомпания свою причастность к перевозке мигрантов отрицает. Представители "Аэрофлота" указали на то, что не выполняет чартерные и регулярные рейсы из стран Ближнего Востока. Также нет полетов по направлению Стамбул-Минск.

Более того, транзит мигрантов через территорию России осложнен необходимостью получения специальной визы. 

В Совете Федерации уже заявили о готовности закрыть небо над своей территорией для пролета самолетов тех государств, которые решат ввести санкции против "Аэрофлота". Такие ответные меры могут серьезно ударить по иностранным авиаперевозчикам, которые зависят от РФ в силу ее географического положения. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Вставай немытая Рассия, Страна рабов, страна господ, И вы, в мундирах голубые, И ты, Педроссии народ. Быть может за стеной Кавказа, Натянут вас во оба глаза, Китаец даст хер пососать, Америкос в очко засадит, Хохлы вам в рот хер поднесут
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Да уж! Пора Владимира Бальзаминовича в Мавзолее воскрешать. Он уж знает как царский род изничтожить.
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