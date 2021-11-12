Националисты обвинили Россию в организации миграционного кризиса

Конфликтная ситуация на границе Белоруссии и Польши в скором времени может еще сильнее усугубиться. Там уже четвертые сутки под открытым небом выживают нелегалы, стремящиеся попасть на территорию Евросоюза. Однако теперь кроме польских силовиков противостоять им решили боевики из Незалежной.

Украинские националисты считают, что организатором миграционного кризиса на линии соприкосновения РБ и ЕС является Россия. Политическая партия "Национальный корпус" (запрещена в РФ) уже обратилась к министру иностранных дел Польши Збигневу Рау с предложением о помощи в решении пограничного конфликта. Соответствующий документ опубликовало издание "ПолитНавигатор".

"Мы, руководство и члены политической партии "Национальный корпус", готовы не словом, а делом доказать нашим союзникам – польскому народу, что только объединившись, мы в состоянии противостоять гибридной агрессии с Востока",

– говорится в официальном обращении на фирменном бланке и с печатью партии. Примечательно, что ее боевым крылом является печально известный украинский батальон "Азов" (запрещен в РФ), который участвовал в военных преступлениях против мирных граждан, проживающих в Донбассе, а также в блокаде Крымского полуострова со стороны Незалежной.

Националисты заявили главе МИД, что Россия развязала "гибридную агрессию" на границе Польши и Белоруссии, поэтому они готовы выехать на линию соприкосновения двух государств в качестве волонтеров. Остается только догадываться, к каким ужасным последствиям может привести эта вылазка боевиков.

Напомним, что к миграционному кризису также могут быть причастны граждане Германии. Об этом сообщило немецкое издание WELT, в распоряжении которого оказался секретный протокол Еврокомиссии, приступившей к расследованию пограничного конфликта.