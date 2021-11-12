В России высказались о мерах предосторожности в адрес Украины на фоне тревоги США

В России высказались о мерах предосторожности в адрес Украины на фоне тревоги США
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Угрозы Киева нельзя оставлять без внимания

Меры предосторожности, которые принимает Россия в адрес Украины, оправданы. Ведь политики Незалежной то и дело далеко не дружественно высказываются по отношению к РФ. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. 

Дипломат подчеркнул, что если оценить все громкие заявления с угрозами, в частности, касательно территориальной целостности нашей страны, то можно увидеть, что некоторая предосторожность вполне логична.

Полянский привел в пример и появление кораблей США в Черном море, которые действуют крайне вызывающе. Дипломат в очередной раз высказался о том, что Россия никогда не планировала нападение на Украину и не собирается этого делать. При этом Москва имеет полное право дислоцировать армию на своей территории там, где сочтет необходимым. 

Такое заявление Полянского журналистам прозвучало на фоне скандальной статьи Bloomberg. Авторы европейского отделения агентства утверждают, что чиновники США поделились с Европой своими опасениями по поводу того, что Россия может рассматривать вариант "вторжения" в Незалежную. Издание пишет, что беспокойство американцев вызвано доказательствами, которые находятся в общем доступе. Однако европейцам их США по традиции не предоставили.

Также издание уверяет, что по данным источника, приближенного к Кремлю, Россия не хочет нападать на Украину, но желает продемонстрировать готовность применить силу, если понадобится. Другой же собеседник журналистов, естественно так же неназванный, отметил – Москва разработала план ответа в случае провокации Киева. 

Напомним, этой осенью в американских СМИ появились сообщения о том, что Россия перебрасывает к границе с Украиной военных и боевую технику. В Москве опровергли эти данные. 

Любопытно, что тем временем США только увеличивают свои силы в Черном море.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Tehnik74
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Гость330754
эта болезнь нашей дипломатии,оправдываться и высказывать сожаления,т.е идти в фарватере уже свершившихся фактов,решений,поступков наших "партнеров" и их политич решений
в том числе и кремль постоянно уговаривает,оправдывается,увещевает запад после их нападок и подлянок
игра в поддавки или шаг вперед,два назад..
должна быть смена элит и политич руководителей а у нас если не брать ввп,одни и те же,комсомольские работники как пришли к власти в 90х так и состарились в руковод креслах
будь хоть трижды умным и талантливым но нужна свежая кровь и взгляд
Они МИД не могут вести другую политику иначе могут пострадать их счета, недвижимость, дети,поэтому только и остаётся, что высказывать озабоченность и недоумение.
Гость330754
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Гость327920
"Дипломат в очередной раз высказался о том, что Россия никогда не планировала нападение на Украину и не собирается этого делать." -
Зачем оправдываться?! Да и перед кем - кизячными свинорылами, нагловато-трусоватыми пиндосами, европейскими гомосечными вырожденцами??? Все перечисленные скоты понимают ТОЛЬКО ЯЗЫК КНУТА И СИЛЫ! Этому зампостпреда России при ООН Дмитрию Полянскому стоило бы поучиться дипломатии у Китая, которой весьма жёстко отстаивает свои интересы, плевав с высокой горы на вонь америкосов!!!
эта болезнь нашей дипломатии,оправдываться и высказывать сожаления,т.е идти в фарватере уже свершившихся фактов,решений,поступков наших "партнеров" и их политич решений
в том числе и кремль постоянно уговаривает,оправдывается,увещевает запад после их нападок и подлянок
игра в поддавки или шаг вперед,два назад..
должна быть смена элит и политич руководителей а у нас если не брать ввп,одни и те же,комсомольские работники как пришли к власти в 90х так и состарились в руковод креслах
будь хоть трижды умным и талантливым но нужна свежая кровь и взгляд
Гость327920
Пожаловаться Ответить
"Дипломат в очередной раз высказался о том, что Россия никогда не планировала нападение на Украину и не собирается этого делать." -
Зачем оправдываться?! Да и перед кем - кизячными свинорылами, нагловато-трусоватыми пиндосами, европейскими гомосечными вырожденцами??? Все перечисленные скоты понимают ТОЛЬКО ЯЗЫК КНУТА И СИЛЫ! Этому зампостпреда России при ООН Дмитрию Полянскому стоило бы поучиться дипломатии у Китая, которой весьма жёстко отстаивает свои интересы, плевав с высокой горы на вонь америкосов!!!
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