Угрозы Киева нельзя оставлять без внимания

Меры предосторожности, которые принимает Россия в адрес Украины, оправданы. Ведь политики Незалежной то и дело далеко не дружественно высказываются по отношению к РФ. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что если оценить все громкие заявления с угрозами, в частности, касательно территориальной целостности нашей страны, то можно увидеть, что некоторая предосторожность вполне логична.

Полянский привел в пример и появление кораблей США в Черном море, которые действуют крайне вызывающе. Дипломат в очередной раз высказался о том, что Россия никогда не планировала нападение на Украину и не собирается этого делать. При этом Москва имеет полное право дислоцировать армию на своей территории там, где сочтет необходимым.

Такое заявление Полянского журналистам прозвучало на фоне скандальной статьи Bloomberg. Авторы европейского отделения агентства утверждают, что чиновники США поделились с Европой своими опасениями по поводу того, что Россия может рассматривать вариант "вторжения" в Незалежную. Издание пишет, что беспокойство американцев вызвано доказательствами, которые находятся в общем доступе. Однако европейцам их США по традиции не предоставили.

Также издание уверяет, что по данным источника, приближенного к Кремлю, Россия не хочет нападать на Украину, но желает продемонстрировать готовность применить силу, если понадобится. Другой же собеседник журналистов, естественно так же неназванный, отметил – Москва разработала план ответа в случае провокации Киева.

Напомним, этой осенью в американских СМИ появились сообщения о том, что Россия перебрасывает к границе с Украиной военных и боевую технику. В Москве опровергли эти данные.

Любопытно, что тем временем США только увеличивают свои силы в Черном море.