Сбежавшие из Крыма украинские военные остались без жилья

Сбежавшие из Крыма украинские военные остались без жилья
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеВсе беды от России: Данилов призвал Украину держаться подальше от Москвы
ВСУ не спешит разбираться с вопросом

Военнослужащие украинской армии, покинувшие Крым после референдума 2014 года, не могут рассчитывать на поддержку государства. Многие из них живут в отелях, принадлежащих Министерству обороны. Однако после достижения пенсионного возраста им будет негде жить, сообщила депута Рады Елена Хоменко в ходе выступления на пресс-конференции.

По словам парламентария, указанная ситуация характерна для высших воинских званий – без крыши над головой остаются даже адмиралы.

"А время продолжает идти. Военнослужащие уходят на пенсию. После выхода на заслуженный отдых им будет негде жить, так как жилищный вопрос остается открытым. И для многих военнослужащих, имеющих различные звания – от лейтенантов до офицеров высшего звена – вопрос обеспечения жильем уже восемь лет остается открытым", – высказалась украинский парламентарий.

Согласно приведенным данным, в марте 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов принял решение о выводе подразделений вооруженных сил с территории Крыма. Два года спустя экс-главный военпрокурор страны Анатолий Матиос указал, что в момент воссоединения региона с остальной частью Российской Федерации на полуострове находились порядка 20 тыс. военнослужащих Украины, на материк решили вернуться лишь шесть тысяч.

Ранее украинский генерал Игорь Романенко заявил, что для успешного исхода войны с Россией Киев должен в срочном порядке перевооружить ВСУ и подготовить население к "народной войне"., взяв за основу опыт азербайджанских сил в военном конфликте в Карабахе, который произошел осенью прошлого года.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Tehnik74
Пожаловаться Ответить
Ага ржу как конь, вот уж не за что не поверю, что ихние адмиралы-генералы себе на недвижимоть не наворовали.
Гость329325
Пожаловаться Ответить
Дураков все меньше и меньше.
Гость327920
Пожаловаться Ответить
Кизячная хунта постоянно предаёт свою армию! Один умный человек сказал: «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет кормить чужую». Усраинский поЦреотизм сегодня зиждется лишь на жалкой горстке упоротых национал-кизячных бандеровцах-имбецилах!
Гость 123456
Пожаловаться Ответить
Зато живут в " сводной и демократической " усраине ! Героем сало!
1
новости партнеров

В России высказались о мерах предосторожности в адрес Украины на фоне тревоги США

Угрозы Киева нельзя оставлять без внимания

Украина отказывается возвращать России четыре миллиарда долларов

Власти Незалежной попытаются затянуть судебный процесс в Британии, предъявив Москве новые обвинения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей