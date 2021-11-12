Белоруссия предложила Евросоюзу решение миграционного кризиса

Белоруссия предложила Евросоюзу решение миграционного кризиса
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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В офисе Лукашенко рассказали о готовности к диалогу с европейскими странами

В администрации президента Белоруссии нашли способ для устранения конфликтной ситуации на границе с Польшей, где с минувшего понедельника скопились около тысячи выходцев из стран ближневосточного региона. По мнению заместителя руководителя офиса главы государства Ольги Чуприс, разрешить миграционный кризис возможно только в ходе переговоров.

В эфире "ОНТ" чиновница подчеркнула, что Белоруссия готова к диалогу с Польшей и Литвой, а также с другими членами Евросоюза. Она отметила, что руководство РБ и стран ЕС должно совместными усилиями разработать план действий, чтобы не допустить ухудшения миграционного кризиса, а также преодолеть возможные последствия конфликтной ситуации.

Кроме того, Чуприс призвала оценить действия польских пограничников с юридической точки зрения. Также она предложила подключить к решению проблемы с мигрантами верховных комиссаров ООН. 

Примечательно, что Брюссель на сегодняшний день не настроен на переговоры с Минском. Евросоюз считает президента Белоруссии Александра Лукашенко виновным в эскалации миграционного кризиса и грозит Республике новыми санкциями.

К слову, ранее стало известно, что в пограничный конфликт пытаются влезть украинские боевики. Они уже направили соответствующий запрос главе МИД Польши.

Источник: ОНТ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость329359
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Украине там делать нечего. А будет встревать- отключим свет.
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