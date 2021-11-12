Focus возложил на Евросоюз вину за эскалацию миграционного кризиса

Ответственность за конфликтную ситуацию на границе Белоруссии и Польши лежит прежде всего на европейских политиках, которые не сделали работу над ошибками после прошлого миграционного кризиса. Они также не смогли вовремя предвидеть, что Александр Лукашенко использует нелегалов для шантажа Евросоюза. Об этом пишет международный обозреватель немецкого издания Focus Томас Йегер.

По мнению эксперта, итогом нового миграционного кризиса станет ослабевание Европы, потому что элита ЕС не предпринимала никаких шагов, чтобы обезопасить границы Союза. Аналитик отмечает, что еще в 2015 году было очевидно, с какой проблемой может столкнуться Евросоюз, который теперь имеет конфликт с Белоруссией.

Как отмечает автор статьи, Европа договаривалась с соседними странами о сдерживании мигрантов и даже платила им за это, что рано или поздно должно было вылиться в политический шантаж. В качестве примера он приводит Турцию. Йегер обращает внимание на "глумление" главы МИД России Сергея Лаврова, который задается вопросом, почему Брюссель не хочет платить Минску, как когда-то платил Анкаре.

Фактически Евросоюзу придется признать победу Лукашенко и садиться за стол переговоров, отмечает эксперт. Он уверен, что этого не пришлось бы делать, если бы европейские политики обращали внимание на угрозы президента Белоруссии в адрес Германии. Аналитик подчеркивает, что и сейчас целью мигрантов является ФРГ, а не Польша.

Отметим, что Минск уже предложил Брюсселю решить миграционный кризис, разработав совместную "дорожную карту". Заместитель руководителя администрации президента Белоруссии призвала членов Евросоюза провести переговоры, чтобы не допустить ухудшения пограничного конфликта.

Примечательно, что к переброске нелегалов из РБ в ЕС могут быть причастны граждане Германии. По данным издания WELT, они незаконно провозили мигрантов через линию соприкосновения.