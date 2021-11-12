Загнали себя в ловушку: ЕС придется признать победу Лукашенко

Загнали себя в ловушку: ЕС придется признать победу Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Focus возложил на Евросоюз вину за эскалацию миграционного кризиса

Ответственность за конфликтную ситуацию на границе Белоруссии и Польши лежит прежде всего на европейских политиках, которые не сделали работу над ошибками после прошлого миграционного кризиса. Они также не смогли вовремя предвидеть, что Александр Лукашенко использует нелегалов для шантажа Евросоюза. Об этом пишет международный обозреватель немецкого издания Focus Томас Йегер.

По мнению эксперта, итогом нового миграционного кризиса станет ослабевание Европы, потому что элита ЕС не предпринимала никаких шагов, чтобы обезопасить границы Союза. Аналитик отмечает, что еще в 2015 году было очевидно, с какой проблемой может столкнуться Евросоюз, который теперь имеет конфликт с Белоруссией.

Как отмечает автор статьи, Европа договаривалась с соседними странами о сдерживании мигрантов и даже платила им за это, что рано или поздно должно было вылиться в политический шантаж. В качестве примера он приводит Турцию. Йегер обращает внимание на "глумление" главы МИД России Сергея Лаврова, который задается вопросом, почему Брюссель не хочет платить Минску, как когда-то платил Анкаре.

Фактически Евросоюзу придется признать победу Лукашенко и садиться за стол переговоров, отмечает эксперт. Он уверен, что этого не пришлось бы делать, если бы европейские политики обращали внимание на угрозы президента Белоруссии в адрес Германии. Аналитик подчеркивает, что и сейчас целью мигрантов является ФРГ, а не Польша. 

Отметим, что Минск уже предложил Брюсселю решить миграционный кризис, разработав совместную "дорожную карту". Заместитель руководителя администрации президента Белоруссии призвала членов Евросоюза провести переговоры, чтобы не допустить ухудшения пограничного конфликта.

Примечательно, что к переброске нелегалов из РБ в ЕС могут быть причастны граждане Германии. По данным издания WELT, они незаконно провозили мигрантов через линию соприкосновения. 

Источник: Focus ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

крым наш
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Гость330456
Теперь пророссийские могут проплатить только всего лишь обозревателя немецкого издания
У свиней и на это бабла нет!
Гостьминск
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Вячеслав Москва
Дааа, нужно отдать должное Лукашенке, умеет он всякие провокации устраивать. С этим упырём опасно находится в одном государстве.
теперь понимаете,почему наша умнейшая-образованная молодежь уезжает к Вам в Москву работать? То то же,берегите наших дорогих детей,пожалуйста! Тут им просто быть опасно
Гость330456
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Теперь пророссийские могут проплатить только всего лишь обозревателя немецкого издания
Гость330760
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Беларусь, как суверенное государство, имеющее свои границы, таможню и погранвойска, должно обеспечить прием и сопровождение ВЫЕЗД - согласно и соответствии со СТАТУСОМ ПРИЕЗЖАЮЩИХ, целью и сроком пребывания, а не их хотелок. Мигрантов нет. Таковыми делают их нечестные политики.
Вячеслав Москва
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Дааа, нужно отдать должное Лукашенке, умеет он всякие провокации устраивать. С этим упырём опасно находится в одном государстве.
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