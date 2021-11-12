Прокачка газа через Польшу упала на 40% после угроз Лукашенко

Прокачка газа через Польшу упала на 40% после угроз Лукашенко
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне белорусский лидер напомнил полякам о возможности перекрыть трубопровод "Ямал - Европа" и международные автомагистрали

Транзит российского газа в Европу через территорию Польши падает второй день подряд. По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, на утро пятницы, 12 ноября, объем прокачки по трубе "Ямал – Европа" снизился до 450 тысяч кубометров в час. Это на 40% меньше уровня четверга.

Газопровод "Ямал-Европа" проходит из России в Германию по территории Белоруссии и Польши. О снижении прокачки до 625-765 тысяч кубометров накануне сообщил Gascade, при том, что до этого транзит доходил до 1,47 миллиона кубометров, передает "Финам". И вот в пятницу – новое резкое сокращение поставок.

При этом транзит газа в ЕС через территорию Украины в последние дни стабильно держится на максимально возможном в камках контракта уровне 109 млн кубометров в сутки, передает РИА "Новости со ссылкой на "Оператора ГТС Украины".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил Евросоюзу, что через республику проходят многие международные логистические маршруты  доставки грузов, а также газовая магистраль. Они могут быть перекрыты в качестве ответной меры на действия стран ЕС из-за мигрантов на польской границе.

Впрочем, подобный шантаж в России не одобрили. В Москве указали, что трубопровод "Ямал-Европа" принадлежит "Газпрому", который имеет обязательства перед европейскими покупателями.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость329325
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Дед Биде им туда набздит и будет прокачка на уровне.
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