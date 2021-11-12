Японский МИД пообещал работать над мирным договором с Россией

В ведомстве заявили, что не собираются перекладывать ответственность на будущих преемников

Токио намерен решить вопрос с Курильскими островами путем заключения мирного договора с Москвой. Такое заявление сделал в ходе выступления на пресс-конференции глава японского МИД  Ёсимаса Хаяси.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что не собирается перекладывать ответственность за проблему на своих преемников – МИД нацелен на сотрудничество с Российской Федерацией, полагаясь на достигнутые ранее договоренности, включая те, которые были реализованы в Сингапуре три года назад.

Хаяси также заявил, что японская сторона продолжит курс на развитие многосторонних отношений с Россией, включая политическую и экономическую сферы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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