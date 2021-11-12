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Токио намерен решить вопрос с Курильскими островами путем заключения мирного договора с Москвой. Такое заявление сделал в ходе выступления на пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
Глава внешнеполитического ведомства указал, что не собирается перекладывать ответственность за проблему на своих преемников – МИД нацелен на сотрудничество с Российской Федерацией, полагаясь на достигнутые ранее договоренности, включая те, которые были реализованы в Сингапуре три года назад.
Хаяси также заявил, что японская сторона продолжит курс на развитие многосторонних отношений с Россией, включая политическую и экономическую сферы.
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