В ведомстве заявили, что не собираются перекладывать ответственность на будущих преемников

Токио намерен решить вопрос с Курильскими островами путем заключения мирного договора с Москвой. Такое заявление сделал в ходе выступления на пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что не собирается перекладывать ответственность за проблему на своих преемников – МИД нацелен на сотрудничество с Российской Федерацией, полагаясь на достигнутые ранее договоренности, включая те, которые были реализованы в Сингапуре три года назад.

Хаяси также заявил, что японская сторона продолжит курс на развитие многосторонних отношений с Россией, включая политическую и экономическую сферы.