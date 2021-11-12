Конец миролюбию: на Западе назвали последствия "наращивания" сил РФ у границ с Украиной

Конец миролюбию: на Западе назвали последствия "наращивания" сил РФ у границ с Украиной
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Штаты с Британией встревожены "необычной активностью" войск на территории России

"Оттепель", появившаяся недавно в отношениях Москвы и Вашингтона, может сойти на нет из-за маневров российской армии у украинских границ. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже выразил озабоченность "необычной активностью" РФ, которая наращивает силы на юге, пишет обозреватель Колм Куинн.

Как указывает источник, ранее Минобороны Украины заявило, что у границ рассредоточились силы Российской Федерации с личным составом в 90 тысяч человек. Однако ведомство не стало указывать, сколько именно военнослужащих Россия туда перебросила за последнее время. Соединенные Штаты вновь размахивают спутниковыми снимками, заявляя о танках у северных границ Незалежной.

Как пишет Куинн, действия Минобороны сильно потревожили Запад. Со своими экспертными комментариями уже подоспели в МИД Британии – один из чиновников сообщил, что "переброска войск является контрпродуктивной". У Лондона видение ситуации вполне соответствует позиции Вашингтона. Хотя Британия не считает себя "паникером" по поводу внезапных перемещений войск, информация о которых, кстати, ничем не подтверждена.

Тем не менее, считает журналист, российские войска действительно рассредоточены в близости от границ с Украиной, и ситуация может стать причиной краха в "миролюбии" отношений России с Соединенными Штатами.

"Здесь возникает вопрос о соотношении выгоды и затраченных ресурсов. Я не думаю, что на Украине имеется стратегически важная территория, оправдывающая все затраты и возможные последствия", – приводит Foreign Policy заявление военного аналитика Роба Ли.

В министерстве обороны Украины заявили, комментируя информацию о неких спутниковых кадрах, что не располагают данными о рассредоточении сил Российской Федерации у своих границ.

Источник: Foreign Policy ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость327920
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"Штаты с Британией встревожены "необычной активностью" войск на территории России" -
Пусть лучше эти aнгoпeдики друг на друга мaстypбиpyют! Может тревожность и спадёт... :)))
Гость329807
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В Сирии мы по просьбе законно-избранного правительства и к примеру у берегов Израиля с Сирийцами или Иранцами мы учения не проводим. Забавно было бы посмотреть на реакцию. А также если бы учения проводили у берегов США.
Гость330797
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Гость329807
Пусть заткнуться. Мы на своей территории этим занимаемся. А вот что они делают у наших границ в Чёрном море, это совсем не понятно. Если они такие миролюбивые.
А что они делают в Сирии ? А что по всему миру?
Гость329807
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Пусть заткнуться. Мы на своей территории этим занимаемся. А вот что они делают у наших границ в Чёрном море, это совсем не понятно. Если они такие миролюбивые.
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