Из Белоруссии в Польшу прорвалась группа мигрантов - видео

Из Белоруссии в Польшу прорвалась группа мигрантов - видео
Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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ЧП произошло на КПП "Брузги"

У граждан азиатских стран, уже несколько дней ожидающих своей участи на границе Белоруссии и Польши, кажется, заканчивается терпение. Миграционный кризис усугубляется тем, что периодически жители палаточного лагеря периодически предпринимают попытки прорыва линии разграничения двух государств. В пятницу, 12 ноября, им все-таки удалось попасть на территорию Евросоюза.

ЧП произошло сегодня утром на КПП "Брузги". Мигранты прорвали оцепление и перешли на территорию Польши. Видео этого инцидента в своем телеграм-канале публикует издание "Спутник Беларусь". На кадрах изображена группа беженцев, идущих вдоль польского пограничного заграждения.

Также сообщается, что нелегалы повредили колючую проволоку на пропускном пункте "Брузги". Не исключено, что Польша начнет срочно закрывать пограничные переходы.

Напомним, что 10 ноября сразу двум группам мигрантов удалось прорваться с территории Белоруссии в Польшу. Однако пограничники смогли оперативно оттеснить часть нелегалов на линию разграничения двух государств. 

К слову, в Минске не исключают, что эскалация миграционного кризиса может быть выгодна Варшаве и Вильнюсу. Постпред РБ при ООН уверен, что эти страны добиваются дополнительного финансирования от Евросоюза.

Источник: Sputnik Беларусь ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость из будущего
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Эта борьба с мигрантами больше похожа на видимость борьбы. На самом деле в этой толкучке каждый откусывает свой куслок баксов и доволен. Заинтересованные люди очень не хотят что бы мигранты вдруг исчезли. Мигранты исчезнут и халявные деньги исчезнут.
Гость327920
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Мигранты вскоре рассеются на мелкие группы вдоль границы (разбегутся как тараканы) и будут дальше прорываться! Соответствующим инструментом их снабдят... :)))) В пшекии их ждут нелегальные перевозчики, которые доставляют беженцев до пшеко-фрицевской границы на легковых и грузовых автомобилях, в том числе на спец транспорте, типа скорой помощи. Этот канал переброски нелегалов в курррваляндии отточен до мелочей с 2015 года!!! Представляю в каком ax_ye сейчас фрицы пребывают... :))))))))))))))))
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