Пригрозивший Европе остановкой транзита Лукашенко забыл посоветоваться с Москвой

Пригрозивший Европе остановкой транзита Лукашенко забыл посоветоваться с Москвой
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Об этом президенту Белоруссии любезно напомнили в Кремле

Белорусский лидер Александр Лукашенко не проводил никаких обсуждений с Российской Федерацией по поводу своего заявления о приостановке транзита газа в Европейский союз. Об этом сообщил сегодня, 12 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как указал пресс-секретарь президента, глава республики не согласовал с Москвой свое заявление, в котором пригрозил Брюсселю приостановить подачу газа по трубопроводу "Ямал-Европа".

В Кремле также напомнили, что Российская Федерация всегда  выполняла свои обязательства по контрактам и будет придерживаться всех заключенных договоренностей.

В заключение Песков напомнил, что Россия остается страной-гарантом энергетической безопасности для европейских государств, вне зависимости от позиции иных лиц. Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, как президент РФ или его администрация оценивают заявление Лукашенко.

Напомним, днем ранее президент Белоруссии пригрозил Европейскому союзу жесткими мерами в случае введения пятого санкционного пакета в отношении Минска. Глава государства заявил, что готов ответить польской стороне, которая обещает закрыть границы, зеркальными мерами – страна может перекрыть "безголовым мерзавцам" трубопровод "Ямал-Европа". В Еврокомиссии позднее заявили, комментируя выпад Лукашенко, что не опасаются подобных угроз – Брюссель нацелен на использование возможностей, которыми распоряжается благодаря отношениям с Россий, Норвегией и Северной Африкой.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Вячеслав Москва
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“…Пригрозивший Европе остановкой транзита Лукашенко забыл посоветоваться с Москвой…” – ничего этот упырь многовекторный не забыл. Он специально сталкивает Россию и ЕС лбами, чтобы самому меньше досталось.
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