В Кремле оценили заявления западных СМИ о вторжении России на Украину

Эти слухи Москва называет безосновательными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал распространяемую западными СМИ информацию о планах России развязать войну с Украиной.

На Западе подозревают, что Россия готовится напасть на Украину. По словам госдеятеля, подобные заявления не имеют под собой оснований, передает РИА "Новости".

Кроме того, Песков считает, что Америка специально нагнетает обстановку.

Ранее США предупредили Европейский союз о том, что РФ рассматривает вариант вторжения на территорию Незалежной. Вашингтон выразил опасения по поводу возможных действий России, уточняет телеканал "360"

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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