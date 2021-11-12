Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о переброске на границу с Польшей оружия из Украины – это лишь прикрытие для реального сценария действий КГБ РБ. Власти республики готовы к дальнейшей эскалации миграционного кризиса. Об этом заявил оппозиционный политик Павел Латушко.
По его словам, летом и осенью текущего года в Витебской области Белоруссии проходили подготовку два боевых отряда, состоящих из иракцев и афганцев. Бывший министр культуры РБ подчеркнул, что эти люди могут быть внедрены в ряды мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Евросоюза через польскую границу.
К слову, сегодня, 12 ноября, группа нелегалов, действительно, прорвала оцепление на одном из КПП и перешла на территорию Польши.
Кроме того, основатель НАУ отметил, что на линию разграничения двух государств белорусские силовики могут завезти американское и советское трофейное оружие из Афганистана, которое заранее доставило на военно-транспортных бортах ИЛ-76 Министерство обороны РБ.
"Лукашенко давно согласовал возможное использование огнестрельного оружия на границе и угрожает ЕС военным конфликтом, прикрываясь поставками оружия из Донбасса", – заявил Латушко.
Политик призвал демократические страны прислушаться к его публичному заявлению и принять соответствующие меры, в частности, признать белорусского правителя террористом на международном уровне.
Напомним, ранее оппозиционер предложил Западу план по борьбе с Лукашенко. Латушко подчеркнул, что эскалация миграционного кризиса стала возможна из-за бездействия европейских политиков. Примечательно, что подобную точку зрения на пограничный конфликт разделяет немецкое издание Focus.
Угрозы Киева нельзя оставлять без внимания
Власти Незалежной попытаются затянуть судебный процесс в Британии, предъявив Москве новые обвинения