Латушко раскрыл план Лукашенко по эскалации миграционного кризиса

Латушко раскрыл план Лукашенко по эскалации миграционного кризиса
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В ряды нелегалов могут быть внедрены боевые группы

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о переброске на границу с Польшей оружия из Украины – это лишь прикрытие для реального сценария действий КГБ РБ. Власти республики готовы к дальнейшей эскалации миграционного кризиса. Об этом заявил оппозиционный политик Павел Латушко.

По его словам, летом и осенью текущего года в Витебской области Белоруссии проходили подготовку два боевых отряда, состоящих из иракцев и афганцев. Бывший министр культуры РБ подчеркнул, что эти люди могут быть внедрены в ряды мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Евросоюза через польскую границу.

К слову, сегодня, 12 ноября, группа нелегалов, действительно, прорвала оцепление на одном из КПП и перешла на территорию Польши.

Кроме того, основатель НАУ отметил, что на линию разграничения двух государств белорусские силовики могут завезти американское и советское трофейное оружие из Афганистана, которое заранее доставило на военно-транспортных бортах ИЛ-76 Министерство обороны РБ.

"Лукашенко давно согласовал возможное использование огнестрельного оружия на границе и угрожает ЕС военным конфликтом, прикрываясь поставками оружия из Донбасса", – заявил Латушко.

Политик призвал демократические страны прислушаться к его публичному заявлению и принять соответствующие меры, в частности, признать белорусского правителя террористом на международном уровне.

Напомним, ранее оппозиционер предложил Западу план по борьбе с Лукашенко. Латушко подчеркнул, что эскалация миграционного кризиса стала возможна из-за бездействия европейских политиков. Примечательно, что подобную точку зрения на пограничный конфликт разделяет немецкое издание Focus.

Источник: YouTube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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