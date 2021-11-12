Москва сделала Лукашенко предостережение после неосторожного заявления о газе - политолог

Москва сделала Лукашенко предостережение после неосторожного заявления о газе - политолог
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Россия не хочет встревать в миграционный кризис

Москва посылает Александру Лукашенко сигналы о том, что не надо впутывать единственного союзника в миграционный кризис. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Болкунец. 

Эксперт в разговоре с "Лентой" подчеркнул, что Россия точно не может быть организатором ситуации, развернувшейся на границе Белоруссии с европейскими странами. Если бы это было так, то Лукашенко стал бы первым, кто заявил об этом во всеуслышанье. Но сейчас лидер республики оказался в крайне невыгодном положении, поэтому и пытается хоть как-то выкрутиться. 

Но только Лукашенко должен понимать, что в случае, если от его заявлений пострадает Москва, то он рискует остаться совсем один, лишившись последнего союзника. Так, хоть и в шуточной форме, но вчера в эфире российского федерального канала прозвучало предостережение белорусскому президенту, который собрался перекрыть газопровод "Ямал-Европа". 

"Так что играть в грязные игры Лукашенко для России не с руки", 

– подытожил Болкунец.

Эксперт также добавил, что Москва может даже выиграть от этого кризиса, потому что западные государства первым же делом звонят Владимиру Путину, если критические вопросы хоть как-то связаны с Минском. 

Напомним, что во вчерашнем выпуске шоу "60 минут" Ольга Скабеева высмеяла Лукашенко, который пригрози перекрыть "Ямал-Европу". Телеведущая напомнила белорусскому президенту, что труба принадлежит России, поэтому распоряжаться ей она будет самостоятельно. 

Источник: "Лента" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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