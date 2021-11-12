Лидер Незалежной призвал Америку и ЕС навсегда прекратить "газовый шантаж"

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз исполнил долгоиграющую мантру имени "Северного потока-2" и призвал США на уровне Сената поддержать поправки, которые должны помочь остановить запуск нового балтийского газопровода. Свою просьбу экс-комик изобразил на странице в "Твиттер" в пятницу, 12 ноября.

"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей Соединенных Штатов за включение в оборонный бюджет поправки, которая остановит "Северный поток-2". Обращаемся ко всем друзьям Украины и Евросоюза в Сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне Сената", – написал Владимир Александрович.

Накануне глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне выразил мнение, что Россия пока не использует газ как оружие, с чем не согласился его украинский визави.

Тем не менее, американец пообещал посланцу киевского режима в случае, если Москва попытается применить энергоносители в качестве оружия, или совершит иные агрессивные действия против Незалежной, то тогда Штаты и Германия будут настроены принять меры, сообщает УНИАН.

Между тем, вчера американское издание Forbes вышло с аналитической статьей, в которой автор обвиняет как власти США, так и ЕС в том, что они сами привели к тому, что в Старом Свете взлетели цены на газ и образовался дефицит голубого топлива на континенте. Более того, в публикации утверждается, что сейчас европейцы почти умоляют РФ запустить наконец "Северный поток-2".

