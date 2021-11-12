В Киеве обиделись из-за звонка Меркель Путину

В Киеве обиделись из-за звонка Меркель Путину
Павел Климкин. Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
продолжениеУкраинский посол жестко ответил на идею Берлина забрать Киеву мигрантов из Белоруссии
Некоторые догадываются, что Киев стал аутсайдером

Активные телефонные переговоры пока еще канцлера Германии Ангелы Меркель с российским лидером Владимиром Путиным довели до истерики бывшего руководителя украинского МИД Павла Климкина. Государственный деятель до глубины души обижен на немецких партнеров Украины.

Государственный деятель уверен, что Берлин налаживает каналы взаимодействия с Москвой, и почему-то не хочет учитывать в двухсторонних отношениях интересы хоть и третьего, но "очень важного" государства – Украины.

В целом Климкина весьма печалит то, что ряд стран Европейского союза больше не хотят враждовать с Российской Федерацией, а пытаются снова навести мосты сотрудничества и укрепить связи с Москвой.

На такие безрадостные размышления бывшего начальника главного украинского внешнеполитического ведомства навела ситуация с "Газпромом". Наш энергетический гигант выполнил все обязательства по поставкам газа в европейские страны, чем весьма раздосадовал украинцев. Видимо, в Незалежной надеялись, что Москва не станет протягивать руку помощи замерзающей Европе, чем обострит конфликт.

Больше всего Климкина взбесило, что Меркель позвонила Путину целых два раза за неделю. Такие тесные контакты выводят украинца из себя, так как свидетельствуют о хорошо выстроенном диалоге между Россией и Германией.

Климкин уверен: немцы перестали учитывать интересы украинцев, что уже явно выразилось в реализации российского газового проекта "Северный поток – 2".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость330568
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Обиженка из петушиного кутка опять завоняла. Хохлосброд и раньше никто не спрашивал и даже не собирался, а теперь и подавно не будут. Вспомнился анекдот:
В тюрьме один зэк говорит:
— Коля любит Мамбу.
Второй:
— Толя любит Мамбу.
— И Сережа тоже любит Мамбу…
Тут из-под шконки выползает негр и говорит:
— А Мамба вас всех — ненавидит!
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