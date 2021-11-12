Лукашенко планирует обставить Москву с миграционным кризисом - эксперт

Лукашенко планирует обставить Москву с миграционным кризисом - эксперт
Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеОзвучены риски "Газпрома" из-за перекрытия транзита в Белоруссии
Белорусский президент умышленно накаляет обстановку на границе

Миграционный кризис на границе Европы и Белоруссии продолжает будоражить умы политологов, которые пытаются понять причины происходящего. Политтехнолог Виталий Шкляров поделился своим видением ситуации. 

Автор статьи в "Новой газете" отмечает, что не осталось никаких сомнений, что обстановку на границе белорусский президент накаляет намеренно. Самая распространенная причина, почему Лукашенко так делает – желание склонить Запад к диалогу. Другой вариант – заработок на мигрантах. Но учитывая, что на противостояние на границе ежедневно тратятся большие средства, он тоже не подходит. 

Эксперт приходит к выводу, что с помощью миграционного кризиса Лукашенко хочет принудить к сближению Россию. Белорусскому лидеру остается только дождаться, когда на границе прольется первая кровь. Для этого нужно спровоцировать поляков на открытие огня. Тут тоже есть два варианта: надеяться, что у какого-нибудь пограничника сдадут нервы, или же попытаться вооружить нелегалов. 

В рамках "гибридной войны", о которой все чаще говорят в Европе, Лукашенко останется только предоставить видео, на которых будет видно, как кто-то из поляков или украинцев передает оружие беженцам. Тогда уже можно будет говорить об агрессии ЕС в отношении Белоруссии. 

Скорее всего, в игру тут же вступит Россия и страны ОДКБ. Уже сейчас над границей курсируют отечественные самолеты, как бы намекая на готовность встать на защиту союзников. 

Дальнейший сценарий предугадать несложно: введение военного положения, ввод российской армии в РБ. Тут же встанет вопрос о прекращении суверенного существования республики. Однако лидерство Лукашенко останется в силе. 

Для чего это нужно? Автор публикации предполагает, что Александр Григорьевич понимает, что отныне без помощи России ему не выжить. Особенно в условиях, когда западные государства постоянно грозят стране очередными санкциями. Референдум о вхождении – вариант спорный, потому что тогда авторитет президента Белоруссии будет поставлен под сомнение.

План мягкого объединения на вынужденной основе, скорее всего, устроит обе стороны. Постепенно произойдет не только военная, но и гражданская интеграция. Тем более, что присутствие российских войск в республике будет обоснованно с юридической точки зрения. 

"Не стоит заранее списывать Лукашенко со счетов. Вполне понятно, что он еще пытается вести более сложную, неудобную для Москвы игру", 

– подытоживает эксперт. 

Ранее Россия сделала Лукашенко предостережение после неосторожного заявления о газе. 

Источник: "Новая газета" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость327596
Пожаловаться Ответить
А зачем России вступать в этот конфликт?
1
новости партнеров
По теме

Москва сделала Лукашенко предостережение после неосторожного заявления о газе - политолог

Россия не хочет встревать в миграционный кризис

"Обращаюсь к друзьям": Зеленский умоляет Вашингтон остановить "Северный поток-2"

Лидер Незалежной призвал Америку и ЕС навсегда прекратить "газовый шантаж"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей