Белорусский президент умышленно накаляет обстановку на границе

Миграционный кризис на границе Европы и Белоруссии продолжает будоражить умы политологов, которые пытаются понять причины происходящего. Политтехнолог Виталий Шкляров поделился своим видением ситуации.

Автор статьи в "Новой газете" отмечает, что не осталось никаких сомнений, что обстановку на границе белорусский президент накаляет намеренно. Самая распространенная причина, почему Лукашенко так делает – желание склонить Запад к диалогу. Другой вариант – заработок на мигрантах. Но учитывая, что на противостояние на границе ежедневно тратятся большие средства, он тоже не подходит.

Эксперт приходит к выводу, что с помощью миграционного кризиса Лукашенко хочет принудить к сближению Россию. Белорусскому лидеру остается только дождаться, когда на границе прольется первая кровь. Для этого нужно спровоцировать поляков на открытие огня. Тут тоже есть два варианта: надеяться, что у какого-нибудь пограничника сдадут нервы, или же попытаться вооружить нелегалов.

В рамках "гибридной войны", о которой все чаще говорят в Европе, Лукашенко останется только предоставить видео, на которых будет видно, как кто-то из поляков или украинцев передает оружие беженцам. Тогда уже можно будет говорить об агрессии ЕС в отношении Белоруссии.

Скорее всего, в игру тут же вступит Россия и страны ОДКБ. Уже сейчас над границей курсируют отечественные самолеты, как бы намекая на готовность встать на защиту союзников.

Дальнейший сценарий предугадать несложно: введение военного положения, ввод российской армии в РБ. Тут же встанет вопрос о прекращении суверенного существования республики. Однако лидерство Лукашенко останется в силе.

Для чего это нужно? Автор публикации предполагает, что Александр Григорьевич понимает, что отныне без помощи России ему не выжить. Особенно в условиях, когда западные государства постоянно грозят стране очередными санкциями. Референдум о вхождении – вариант спорный, потому что тогда авторитет президента Белоруссии будет поставлен под сомнение.

План мягкого объединения на вынужденной основе, скорее всего, устроит обе стороны. Постепенно произойдет не только военная, но и гражданская интеграция. Тем более, что присутствие российских войск в республике будет обоснованно с юридической точки зрения.

"Не стоит заранее списывать Лукашенко со счетов. Вполне понятно, что он еще пытается вести более сложную, неудобную для Москвы игру",

– подытоживает эксперт.

Ранее Россия сделала Лукашенко предостережение после неосторожного заявления о газе.