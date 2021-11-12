СМИ раскрыли неизвестные подробности переговоров Путина и Меркель

СМИ раскрыли неизвестные подробности переговоров Путина и Меркель
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва жестко ответила на усиление военной активности Запада

Россия не допустит военной экспансии в Украину. Об этом заявил Владимир Путин во время бесед с Ангелой Меркель и другими западными чиновниками, которые на протяжении последних нескольких дней звонили ему. 

Как сообщает агенство Bloomberg, российский президент ответил на обвинения Запада, который якобы предупредил, что сосредоточение отечественных войск на украинской границе вызывает ассоциации с событиями 2014 года. Примечательно, что никаких доказательств представлено не было. 

Так, например, британское издание The Telegraph ранее сообщало о том, что США обратилось к союзникам по НАТО с заявлением, что Россия может напасть на Украину.

Москва же отрицает наличие таких планов. Напротив, в эскалации напряженности в черноморском регионе Россия винит США и их союзников. Так, Су-30 был поднят в воздух в ответ на слишком близкое приближение британского разведчика RC-135 к Крыму. 

Власти полуострова ранее предостерегли НАТО от последствий "заигрывания" в Черном море. Запад предупредили, что приближение к российским границам в конечном итоге может перерасти в полномасштабный военный конфликт. 

Ранее Путин выразил озабоченность учениями альянса в акватории Черного моря. 

Источник: Bloomberg
Юлия МИХАЙЛОВА

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