Европа виновата сама: интервью Путина о миграционном кризисе

Европа виновата сама: интервью Путина о миграционном кризисе
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеГруппа нелегалов успешно прорвалась за ограждение и оказалась в Польше
В ближайшее время и.о. канцлера ФРГ созвонится с президентом Белоруссии

Президент РФ дал интервью Павлу Зарубину. Владимир Путин высказался о миграционном кризисе на границе Белоруссии. Так, глава страны сообщил, что Ангела Меркель и Александр Лукашенко готовы напрямую говорить друг с другом. По его словам, это важно, потому что беженцы стремятся именно в Германию.

Также Путин отметил, что Россия никоим образом не причастна к хаосу, воцарившемуся на границе РБ с Польшей. Президент подчеркнул, что ни одна российская авиакомпания не возит мигрантов. Больше всего российскому лидеру жалко детей мигрантов в этой ситуации. К тому же, беженцы хоть и обеспеченные люди, но у них уже заканчиваются деньги.

Путин отметил, что переброской мигрантов занимают те, кто уже находится в Европе. Именно этими людьми должны заниматься европейские правоохранители, если те что-то нарушают.

Причинами же миграционного кризиса стало участие европейцев в операциях на Ближнем Востоке, а также высокие соцпособия в ЕС. Свою роль играет и безвизовый въезд в Белоруссию.

Глава РФ также указал на то, что действия польских пограничников никак не вяжутся с принципами гуманизма, которые лежат в основе политики Европы.

Также Путин прокомментировал угрозу президента Белоруссии перекрыть транзит газа в Европу. Глава государства признался, что в первый раз об этом слышит. Сам Лукашенко не говорил в последних беседах с Путиным. Перекрытие голубого топлива будет нарушением транзитного контракта. Хотя, как у президента страны, у Батьки есть такая возможность. Впрочем, Путин надеется, что до этого не дойдет. Ведь иначе это нанесло удар бы по отношениям с Белоруссией, как транзитной страной, а также был бы причинен ущерб Европе. С другой стороны, добавил лидер, против Лукашенко то и дело применяют новые санкции.

Напомним, недавно Меркель позвонила Путину обсудить ситуацию на границе Белоруссии и Польши. Эксперты уверены, что лидер россиян отправил и.о. канцлера ФРГ решать этот вопрос с Лукашенко. Пока же Европа считает невозможным вести переговоры с президентом Белоруссии, которого она не признает.

Источник: Москва. Кремль. Путин ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость330456
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Только Меркель сейчас имеет статус ИО, а значит ни на какие решения влиять не может, и никаких новых документов подписывать не хочет. Просто с российской властью кроме купленной ими Меркель общаться никто не хочет.
Гость331110
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"Так, глава страны сообщил, что Ангела Меркель и Александр Лукашенко готовы напрямую говорить друг с другом."-только на пенсии на троих с Путиным
бывший путинист
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Также Путин отметил, что Россия никоим образом не причастна к хаосу, воцарившемуся на границе РБ с Польшей.===========вечный мекальщик и я не я.стыдоба за него.Не мужик ,а баба.
Также Путин прокомментировал угрозу президента Белоруссии перекрыть транзит газа в Европу. Глава государства признался, что в первый раз об этом слышит.========уши почисти,грязнуля.
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