В ближайшее время и.о. канцлера ФРГ созвонится с президентом Белоруссии

Президент РФ дал интервью Павлу Зарубину. Владимир Путин высказался о миграционном кризисе на границе Белоруссии. Так, глава страны сообщил, что Ангела Меркель и Александр Лукашенко готовы напрямую говорить друг с другом. По его словам, это важно, потому что беженцы стремятся именно в Германию.

Также Путин отметил, что Россия никоим образом не причастна к хаосу, воцарившемуся на границе РБ с Польшей. Президент подчеркнул, что ни одна российская авиакомпания не возит мигрантов. Больше всего российскому лидеру жалко детей мигрантов в этой ситуации. К тому же, беженцы хоть и обеспеченные люди, но у них уже заканчиваются деньги.

Путин отметил, что переброской мигрантов занимают те, кто уже находится в Европе. Именно этими людьми должны заниматься европейские правоохранители, если те что-то нарушают.

Причинами же миграционного кризиса стало участие европейцев в операциях на Ближнем Востоке, а также высокие соцпособия в ЕС. Свою роль играет и безвизовый въезд в Белоруссию.

Глава РФ также указал на то, что действия польских пограничников никак не вяжутся с принципами гуманизма, которые лежат в основе политики Европы.

Также Путин прокомментировал угрозу президента Белоруссии перекрыть транзит газа в Европу. Глава государства признался, что в первый раз об этом слышит. Сам Лукашенко не говорил в последних беседах с Путиным. Перекрытие голубого топлива будет нарушением транзитного контракта. Хотя, как у президента страны, у Батьки есть такая возможность. Впрочем, Путин надеется, что до этого не дойдет. Ведь иначе это нанесло удар бы по отношениям с Белоруссией, как транзитной страной, а также был бы причинен ущерб Европе. С другой стороны, добавил лидер, против Лукашенко то и дело применяют новые санкции.

Напомним, недавно Меркель позвонила Путину обсудить ситуацию на границе Белоруссии и Польши. Эксперты уверены, что лидер россиян отправил и.о. канцлера ФРГ решать этот вопрос с Лукашенко. Пока же Европа считает невозможным вести переговоры с президентом Белоруссии, которого она не признает.