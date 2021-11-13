Советник Зеленского назвал срок "вторжения" России на Украину

Советник Зеленского назвал срок "вторжения" России на Украину
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Европа не успеет помочь Украине, считают в Киеве

В Незалежной не утихают разговоры о грядущем "нападении" России на Украину. Очередной версией будущего поделился внештатный советник президента этой страны Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Политолог полагает, что Незалежная находится в опасности из-за маневров РФ и РБ на границе с ЕС. Страны, по его мнению, создают "отсечный фланг" от Североатлантического альянса, который не успеет прийти на помощь Украине. Арестович озвучил дату "вторжения" Россия на Украину.

Начаться "наступление" может уже 25 декабря, в католическое Рождество. В это время вся Европа будет на каникулах. Быстро отреагировать Запад будет просто не в состоянии. Основной удар, по словам Арестовича, придется на Днепр. Со стороны Крыма Россия якобы ударит по Энергодару. На севере – на Черкассы. 

Арестович также рассказал, зачем Москве нападать на Киев. Россия, считает он, хочет свергнуть Зеленского и поставить "марионеточное" руководство. 

В последнее время на западные СМИ пишут о некоем скоплении российских военных на границе с Украиной. В России уже не раз говорили, что не планируют нападать на Незалежную. 

Источник: Politeka ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Вставай немытая Рассия, Страна рабов, страна господ, И вы, в мундирах голубые, И ты, Педроссии народ. Быть может за стеной Кавказа, Натянут вас во оба глаза, Китаец даст хер пососать, Америкос в очко засадит, Хохлы вам в рот хер поднесут
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Да уж! Не успеть. до Рождества фуйлопутятам. Америкосы, китайозы, япошги, гейропцы и бандеровцы ударят по Пендероссии 1 декабря со всех сторон. План Пиндец Фуйлу" уже утвержден в Пентагоне.
Гость327920
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"Арестович также рассказал, зачем Москве нападать на Киев. Россия, считает он, хочет свергнуть Зеленского и поставить "марионеточное" руководство." -
Было бы о кого марать руки! Зеля сам себя уже практически сверг (олигархи уже "наточили ножи")!!!!!!!!! И потом - холод, голод и КоВИД сами сделают свою чёрную работу... :)))
Гость329655
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"Арестович также рассказал, зачем Москве нападать на Киев. Россия, считает он, хочет свергнуть Зеленского и поставить "марионеточное" руководство".

Марионеточное руководство уже поставлено. То, что делает Зеленский с хохлами, даже с крысами не проводят в ходе экспериментов, <цензура> жалко. Через много лет выясниться, что за заслуги перед Россией по развалу "государства" со смешным названием Украина он награжден закрытым указом Президента медалью Герой России.
Когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. Когда едешь на Рассею, солнце светит прямо в грудь - так и хочется рыгнуть.
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Страшно, аж жуть! На маскальских, блин, болотах там кикиморы живут, Защекочут до икоты и на дно уволокут, По Масковии так лешие и шастают, Будь ты конный, будь ты пеший заграбастают.
Гость331182
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