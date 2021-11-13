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В Незалежной не утихают разговоры о грядущем "нападении" России на Украину. Очередной версией будущего поделился внештатный советник президента этой страны Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Политолог полагает, что Незалежная находится в опасности из-за маневров РФ и РБ на границе с ЕС. Страны, по его мнению, создают "отсечный фланг" от Североатлантического альянса, который не успеет прийти на помощь Украине. Арестович озвучил дату "вторжения" Россия на Украину.
Начаться "наступление" может уже 25 декабря, в католическое Рождество. В это время вся Европа будет на каникулах. Быстро отреагировать Запад будет просто не в состоянии. Основной удар, по словам Арестовича, придется на Днепр. Со стороны Крыма Россия якобы ударит по Энергодару. На севере – на Черкассы.
Арестович также рассказал, зачем Москве нападать на Киев. Россия, считает он, хочет свергнуть Зеленского и поставить "марионеточное" руководство.
В последнее время на западные СМИ пишут о некоем скоплении российских военных на границе с Украиной. В России уже не раз говорили, что не планируют нападать на Незалежную.
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Было бы о кого марать руки! Зеля сам себя уже практически сверг (олигархи уже "наточили ножи")!!!!!!!!! И потом - холод, голод и КоВИД сами сделают свою чёрную работу... :)))
Марионеточное руководство уже поставлено. То, что делает Зеленский с хохлами, даже с крысами не проводят в ходе экспериментов, <цензура> жалко. Через много лет выясниться, что за заслуги перед Россией по развалу "государства" со смешным названием Украина он награжден закрытым указом Президента медалью Герой России.