Польские аналитики сделали прогноз по миграционному кризису

Проблемы с беженцами на белорусско-польской границе стали главной темой последнего времени. Сейчас ситуация находится в подвешенном состоянии – поляки отказываются принимать мигрантов, и они вынуждены прорваться с боем либо пока оставаться на рубежах. Как события будут развиваться в будущем, предсказали польские аналитики.

По мнению журналистов издания InfoSecurity24, возможно несколько сценариев развития ситуации, вызванной миграционным кризисом. Известно, что Варшава активно стягивает к белорусским рубежам тяжелую боевую технику. Разумеется, Минск должен реагировать на эти недружественные шаги соответствующим образом.



По мнению поляков, белорусские власти могут пойти по мягкому или жесткому сценариям. Первый предполагает появление на границе беспилотников, военных вертолетов, бронированной техники и снайперов. А вот если предпочтение будет отдано жесткому сценарию, то на белорусско-польских рубежах может появиться тяжелая военная техника регулярной армии.



Также аналитики не исключают, что при самом наихудшем варианте в дело придется вмешаться российским военным. В таком случае в приграничной зоне могут появиться наши ФСБ-шники, которые помогут братьям-белорусам урегулировать сложившуюся ситуацию.



Напомним, сегодня, 13 ноября, стало известно об успешном прорыве группы нелегалов на польскую территорию. В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что пройти через ограждение и оказаться в Польше смогли до ста мигрантов.

