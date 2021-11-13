Лукашенко заговорил о вступлении Белоруссии в состав России

Лукашенко заговорил о вступлении Белоруссии в состав России
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск для Москвы как "младший брат"

Глава Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью журналу "Национальная оборона". В разговоре с журналистом президент затронул множество вопросов, в том числе отношения с Россией. Так, Лукашенко высказался о Союзном государстве. 

Лукашенко заявил, что не нужно пугать белорусов интеграцией с РФ. По его словам, люди СССР видят Союзное государство только, как объединение двух стран в одну, где РБ теряет свой суверинетет.

"Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать", – заявил Лукашенко. 

Несмотря на споры по этому вопросу в обеих странах, они работают как одно государство. Страны не строят свои отношения, как разные государства. На Запад Батька разворачиваться не хочет, потому что белорусов будут использовать там так же, как украинцев. 

Также Лукашенко признался, что гордится своим советским прошлым и не стесняется того, что он пророссийский человек. 

Сейчас же Минск всегда полагается на поддержку Москвы. Лукашенко добавил, что всегда говорит российскому лидеру Владимиру Путину, что главное, чтобы он не "дрогнул" и защитил "младшего брата", если у Белоруссии будут трудные времена. 

Также лидер белорусов считает, что акции протеста летом 2020 года после выборов президента были, на самом деле, попыткой Запада замкнуть пояс вокруг России. 

Затронул Лукашенко и вопрос миграционного кризиса, попросив США "не ляпать языком", обвиняя Минск в его организации. Батька призвал Запад показать доказательства и отметил, что у него нет столько денег, чтобы устроить такой хаос. 

Высказался Лукашенко и о своих личных отношениях с Путиным. 

Источник: Национальная оборона ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Вячеслав Москва
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“…Лукашенко заговорил о вступлении Белоруссии в состав России…” наверняка провокация намечается.
Гость326899
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У Лукашенко одна мечта остататься живым
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