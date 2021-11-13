Украина рискует потерять пять областей

Украина рискует потерять пять областей
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Эти регионы могут перейти в состав России

Бывший руководитель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль считает, что совсем скоро сразу несколько регионов Украины присоединятся к России. Несмотря на все заверения Киева о том, что подобного быть не может, Незалежную ждет именно такой сценарий. 

Москаль считает, что это произойдет в рамках некоего проекта "Новороссия". Так, по его словам, в состав РФ войдет Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская и Харьковская области. Причиной тому – пророссийские настроения в этих регионах.

Москаль призвал Киев быть настороже. Ведь, по его словам, причиной войны может стать любой пустяк. При этом такой сценарий развития событий маловероятен до запуска "Северного потока – 2".

О том, что Украину ждет распад, эксперты говорят довольно часто. Случится это может из-за сложной экономической ситуации в стране и недальновидной политики властей. 

Так, украинский экс-депутат Евгений Мураев полагает, что Румыния, Польша, Белоруссия и Россия поделят Украину на кусочки. 

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Мураев истину глаголит.
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