Эти регионы могут перейти в состав России

Бывший руководитель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль считает, что совсем скоро сразу несколько регионов Украины присоединятся к России. Несмотря на все заверения Киева о том, что подобного быть не может, Незалежную ждет именно такой сценарий.

Москаль считает, что это произойдет в рамках некоего проекта "Новороссия". Так, по его словам, в состав РФ войдет Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская и Харьковская области. Причиной тому – пророссийские настроения в этих регионах.

Москаль призвал Киев быть настороже. Ведь, по его словам, причиной войны может стать любой пустяк. При этом такой сценарий развития событий маловероятен до запуска "Северного потока – 2".

О том, что Украину ждет распад, эксперты говорят довольно часто. Случится это может из-за сложной экономической ситуации в стране и недальновидной политики властей.

Так, украинский экс-депутат Евгений Мураев полагает, что Румыния, Польша, Белоруссия и Россия поделят Украину на кусочки.