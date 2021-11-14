Экс-президент Польши обрисовал худший сценарий миграционного кризиса на польско-белорусской границе

Экс-президент Польши обрисовал худший сценарий миграционного кризиса на польско-белорусской границе
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Россия, по словам политика, увидела выгоду в сложившейся ситуации

Миграционный кризис прокомментировал бывший польский глава Александр Квасьневский. Он рассказал о худшем сценарии развития событий и заявил, что в этой ситуации Москва якобы разглядела выгоду для себя.

Политик опасается, что российские власти могут убедить главу Белоруссии Александра Лукашенко попросить военной помощи. В результате у польской границы появятся военные РФ. Страны Запада расценят это как агрессивный акт, однако у России есть, что ответить, заявил Квасьневский. На возможные претензии Москва может отметить:

"Вы пригласили американцев на границу с Белоруссией – не удивляйтесь, что и мы появимся с другой стороны".

Бывший президент Польши считает, что худшим вариантом развития событий может стать военный конфликт. Мол, кто-то выстрелит, другая сторона ответит – и это станет началом "драматических сражений".

Квасьневский также добавил, что появление российских военных у границы может иметь и дополнительную цель. Якобы в планах РФ – надавить на Евросоюз дабы получить согласие на запуск "Северного потока – 2" в кратчайшие сроки.

Ранее Лукашенко дал большое интервью, где высказался о Союзном государстве, а также ответил США на обвинения в организации миграционного кризиса. Подробности – в нашем материале.

Источник: TOК FM ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость415222
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Гость327920
Что за дешёвая кизячная пропаганда? :)))
Давай по усраине подведём итоги. Газа и угля в вашем питомнике нет! Денег тоже - бритосы ОФИЦИАЛЬНО отказались вас спонсировать, пиндосов вы довели до белого каления нежеланием бороться с усраинской коррупцией (за целый год не смогли назначить антикоррупционного прокурора!!!), как следствие - деньги от америкосов под большим вопросом! В МФВ ваше свиное рыло на дух не переносят! Даже толлерантых гейропейцев вы вывели из себя своими "рекомендациями и мнимой значимостью", за что ЕС отпинал вас как вшивую болонку и надавал ccaными тряпками по мурсалам! :)
Это ты веришь в дешёвую позорную пропаганду Соловьева, Киселева и других товарищей подобных, а коли аргументов нет у тебя, ты начинаешь хамить и приплетать Украину. А я смотрю правде в глаза:
1. С кем из лидеров стран Запада Путин за последние годы очные встречи провёл? Только две - с Байденом в Швейцарии и Меркель. Да и то Меркель уже ничего не решала - она просто уходила и встреча была по сути подведение итогов по СП-2, который пока в стадии сертификации.
2. На уровне глав МИДов встречи были только ради подготовки двух, указанных в п.1
Гость331544
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Европа скачет на коне, а Рассея вся в <цензура>. Баксы, мани, деньги, сила - Фуйлопутину могила! Годовые бюджеты стран. мира. 1. Евросоюз - $14.8 трлн/населения более 500 тыс чел/. 2. США - $3.42 трлн/населения более 340 млн чел/. 3. Китай - $ 2.94 трлн/населения более 1.5 млрд чел/. 4. Германия - $1.83 трлн. 5. Франция - $1.24 трлн ................ 10. Канада - 0.63 трлн. 11. Индия - $0.55 трлн. 12. Южная. Корея - $0.44 трлн .........15. Россия - $0.31 трлн. 16. Гондурас - $0.30 трлн. 17. Зимбабве - $0.29 трлн ..... 67. Белоруссия - $0.027 трлн.Оказалось в этот раз, едет Путин в Гондурас, за ним мчится Лукашенко бульбаруський пиндерас.
Да уж!
НИК себе такой длинный придумал, долго мозгами скрипел, а ком такой скудный, наверное весь свой словарный запас в НИКе оставил
Гость330418
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Дур ка ину уже списали? Она же пыжилась, что задом уперлась в гей ропу и умираль за нее.
Европа скачет на коне, а Рассея вся в говне. Баксы, мани, деньги, сила - Фуйлопутину могила! Годовые бюджеты стран. мира. 1. Евросоюз - $14.8 трлн/населения более 500 тыс чел/. 2. США - $3.42 трлн/населения более 340 млн чел/. 3. Китай - $ 2.94 трлн/населения более 1.5 млрд чел/. 4. Германия - $1.83 трлн. 5. Франция - $1.24 трлн ................ 10. Канада - 0.63 трлн. 11. Индия - $0.55 трлн. 12. Южная. Корея - $0.44 трлн .........15. Россия - $0.31 трлн. 16. Гондурас - $0.30 трлн. 17. Зимбабве - $0.29 трлн ..... 67. Белоруссия - $0.027 трлн.Оказалось в этот раз, едет Путин в Гондурас, за ним мчится Лукашенко бульбаруський пиндерас.
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Да уж!
Гость327920
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Гость415222
Россия теперь, а точнее российская власть на Западе - Неуловимый Джо, поскольку никому не нужны. Как ни пыжатся Лавров и МИД, напрашиваясь на очные встречи - их полностью игнорируют, причём игнорируются запросы даже от самого высокого уровня российской власти. Вот власти России и бесятся, а дальше ведут себя как в школе мелкие трусливые пакостники (есть такие пацаны, которые выше 160-165 см. не вырастают), боящиеся в открытую выяснить отношения, поскольку знают, что отдубасят их по полной
Что за дешёвая кизячная пропаганда? :)))
Давай по усраине подведём итоги. Газа и угля в вашем питомнике нет! Денег тоже - бритосы ОФИЦИАЛЬНО отказались вас спонсировать, пиндосов вы довели до белого каления нежеланием бороться с усраинской коррупцией (за целый год не смогли назначить антикоррупционного прокурора!!!), как следствие - деньги от америкосов под большим вопросом! В МФВ ваше свиное рыло на дух не переносят! Даже толлерантых гейропейцев вы вывели из себя своими "рекомендациями и мнимой значимостью", за что ЕС отпинал вас как вшивую болонку и надавал ccaными тряпками по мурсалам! :)
Гость327920
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"Политик опасается..." -
А пшек Квасьневский не опасался, когда курррваляндия стягивала натовцев к границам Беларуси?
"Бывший президент Польши считает, что худшим вариантом развития событий может стать военный конфликт." -
Ну НАТА с завидным упорством нарывается... Таки нарвётся на киздюля!
"Якобы в планах РФ – надавить на Евросоюз дабы получить согласие на запуск "Северного потока – 2" -
Согласие на запуск СП-2 Россия получит от дедушки Мороза!!!
Гость328518
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Гость415222
Россия теперь, а точнее российская власть на Западе - Неуловимый Джо, поскольку никому не нужны. Как ни пыжатся Лавров и МИД, напрашиваясь на очные встречи - их полностью игнорируют, причём игнорируются запросы даже от самого высокого уровня российской власти. Вот власти России и бесятся, а дальше ведут себя как в школе мелкие трусливые пакостники (есть такие пацаны, которые выше 160-165 см. не вырастают), боящиеся в открытую выяснить отношения, поскольку знают, что отдубасят их по полной
Метко ты про укрдурку
Гость415222
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Россия теперь, а точнее российская власть на Западе - Неуловимый Джо, поскольку никому не нужны. Как ни пыжатся Лавров и МИД, напрашиваясь на очные встречи - их полностью игнорируют, причём игнорируются запросы даже от самого высокого уровня российской власти. Вот власти России и бесятся, а дальше ведут себя как в школе мелкие трусливые пакостники (есть такие пацаны, которые выше 160-165 см. не вырастают), боящиеся в открытую выяснить отношения, поскольку знают, что отдубасят их по полной
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