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Миграционный кризис прокомментировал бывший польский глава
Александр Квасьневский. Он рассказал о худшем сценарии развития событий и
заявил, что в этой ситуации Москва якобы разглядела выгоду для себя.
Политик опасается, что российские власти могут убедить главу Белоруссии Александра Лукашенко попросить военной помощи. В результате у польской границы появятся военные РФ. Страны Запада расценят это как агрессивный акт, однако у России есть, что ответить, заявил Квасьневский. На возможные претензии Москва может отметить:
"Вы пригласили американцев на границу с Белоруссией – не удивляйтесь, что и мы появимся с другой стороны".
Бывший президент Польши считает, что худшим вариантом развития событий может стать военный конфликт. Мол, кто-то выстрелит, другая сторона ответит – и это станет началом "драматических сражений".
Квасьневский также добавил, что появление российских военных у границы может иметь и дополнительную цель. Якобы в планах РФ – надавить на Евросоюз дабы получить согласие на запуск "Северного потока – 2" в кратчайшие сроки.
Ранее Лукашенко дал большое интервью, где высказался о Союзном государстве, а также ответил США на обвинения в организации миграционного кризиса. Подробности – в нашем материале.
Наши министры выступили на встрече "2+2" в Париже
Лукашенко ожидает очередная победа над ЕС
1. С кем из лидеров стран Запада Путин за последние годы очные встречи провёл? Только две - с Байденом в Швейцарии и Меркель. Да и то Меркель уже ничего не решала - она просто уходила и встреча была по сути подведение итогов по СП-2, который пока в стадии сертификации.
2. На уровне глав МИДов встречи были только ради подготовки двух, указанных в п.1
Давай по усраине подведём итоги. Газа и угля в вашем питомнике нет! Денег тоже - бритосы ОФИЦИАЛЬНО отказались вас спонсировать, пиндосов вы довели до белого каления нежеланием бороться с усраинской коррупцией (за целый год не смогли назначить антикоррупционного прокурора!!!), как следствие - деньги от америкосов под большим вопросом! В МФВ ваше свиное рыло на дух не переносят! Даже толлерантых гейропейцев вы вывели из себя своими "рекомендациями и мнимой значимостью", за что ЕС отпинал вас как вшивую болонку и надавал ccaными тряпками по мурсалам! :)
А пшек Квасьневский не опасался, когда курррваляндия стягивала натовцев к границам Беларуси?
"Бывший президент Польши считает, что худшим вариантом развития событий может стать военный конфликт." -
Ну НАТА с завидным упорством нарывается... Таки нарвётся на киздюля!
"Якобы в планах РФ – надавить на Евросоюз дабы получить согласие на запуск "Северного потока – 2" -
Согласие на запуск СП-2 Россия получит от дедушки Мороза!!!