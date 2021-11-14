Мария Захарова напомнила Лондону о его грехах

Истерия, которую некоторые западные государства устроили вокруг мигрантов на белорусско-польской границе, все больше походит на спланированную политическую акцию. Лондон уже успел обвинить Москву в причастности к коллапсу с беженцами. На этот антироссийский выпад строго ответила представительница нашего МИД Мария Захарова.



Любопытно, что обещавшие приют всем беженцам мира европейцы, почему-то ни в какую не хотят обеспечить светлым будущим несчастных людей, проходящих через территорию Белоруссии. Более того, ситуацию уже окрестили гибридной войной, которую против Евросоюза якобы ведут Москва и Минск. Недавно в Великобритании договорились до того, что наша страна будто бы "четко ответственна" за происходящее. С таким заявлением выступила руководительница британского МИД Лиз Трасс.

Мария Захарова предложила чуть глубже взглянуть на ситуацию и вспомнить, почему вообще некоторые люди вынуждены бежать из родных государств. Дипломат попросила британцев не забывать, что они рука об руку с американцами осуществили вторжение в Ирак. В ходе этой спецоперации было убито огромное число местных жителей, а страна разворована. Именно эти преступные действия "просвещенных" стран Запада привели к появлению людей, которым приходится скитаться по свету в поисках приюта.

Захарова подчеркнула, что Лондону, руки которого залиты кровью иракцев, не стоит искать виноватых на стороне.

"У него нет никакого права кого бы то ни было обвинять", – отрезала дипломат.

Напомним, сегодня, 14 ноября, стало известно об очередном прорыве мигрантов на территорию Польши.