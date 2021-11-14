"Нет никакого права": МИД дал жесткий отпор Британии после обвинения РФ в кризисе с беженцами

"Нет никакого права": МИД дал жесткий отпор Британии после обвинения РФ в кризисе с беженцами
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Захарова напомнила Лондону о его грехах

Истерия, которую некоторые западные государства устроили вокруг мигрантов на белорусско-польской границе, все больше походит на спланированную политическую акцию. Лондон уже успел обвинить Москву в причастности к коллапсу с беженцами. На этот антироссийский выпад строго ответила представительница нашего МИД Мария Захарова.

Любопытно, что обещавшие приют всем беженцам мира европейцы, почему-то ни в какую не хотят обеспечить светлым будущим несчастных людей, проходящих через территорию Белоруссии. Более того, ситуацию уже окрестили гибридной войной, которую против Евросоюза якобы ведут Москва и Минск. Недавно в Великобритании договорились до того, что наша страна будто бы "четко ответственна" за происходящее. С таким заявлением выступила руководительница британского МИД Лиз Трасс.

Мария Захарова предложила чуть глубже взглянуть на ситуацию и вспомнить, почему вообще некоторые люди вынуждены бежать из родных государств. Дипломат попросила британцев не забывать, что они рука об руку с американцами осуществили вторжение в Ирак. В ходе этой спецоперации было убито огромное число местных жителей, а страна разворована. Именно эти преступные действия "просвещенных" стран Запада привели к появлению людей, которым приходится скитаться по свету в поисках приюта.

Захарова подчеркнула, что Лондону, руки которого залиты кровью иракцев, не стоит искать виноватых на стороне.

"У него нет никакого права кого бы то ни было обвинять", – отрезала дипломат.

Напомним, сегодня, 14 ноября, стало известно об очередном прорыве мигрантов на территорию Польши.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
все точно сказала,страны у которых руки по локоть в крови вообще обязаны молчать и просить прощение,в том числе германия,повинная в убийстве миллионов людей ссср,а европа должна нам за свою жизнь которых ссср освободила и спасла от уничтожения
1
новости партнеров
По теме

Лавров и Шойгу нашли решение миграционного кризиса для ЕС

Наши министры выступили на встрече "2+2" в Париже

В словах Путина увидели сигнал о разрешении кризиса с мигрантами на границе Белоруссии

Лукашенко ожидает очередная победа над ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей