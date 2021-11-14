"С больной головы на здоровую": Путин отверг обвинения России в миграционном кризисе

"С больной головы на здоровую": Путин отверг обвинения России в миграционном кризисе
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства предложил странам вплотную заняться своими проблемами

Для некоторых нечистых на руку политиков коллапс с беженцами на польско-белорусских рубежах стал отличным поводом для очередных нападок на российское государство. Глава страны Владимир Путин решил лично ответить таким русофобам-провокаторам.

Главнокомандующий Российской Федерации удивлен, что ряд европейских стран, которые долгие годы выступают за самое приветливое отношение к мигрантам, теперь заявляют о том, что это Россия виновата в сложившейся ситуации и должна с ней разбираться. Владимир Владимирович подчеркнул, что стремящиеся в ЕС беженцы – проблема Европы, которую местным политикам нужно урегулировать.

Все попытки обвинить нашу страну в миграционном кризисе несостоятельны и являются проявлением политического бессилия перед серьезной проблемой.

"Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую", – отрезал глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным на передаче "Москва. Кремль. Путин".

При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что наша страна всегда готова сделать все возможное для стабилизации ситуации на международной арене. Если Москва как-то может помочь европейцам в решении данного вопроса, она готова подключиться к урегулированию проблемы.

К слову, недавно официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась по поводу британцев, обвиняющих Россию в миграционном коллапсе.

Источник: Москва. Кремль. Путин ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Вставай немытая Рассия, Страна рабов, страна господ, И вы, в мундирах голубые, И ты, Педроссии народ. Быть может за стеной Кавказа, Натянут вас во оба глаза, Китаец даст хер пососать, Америкос в очко засадит, Хохлы вам в рот хер поднесут. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, Рассея там на курвей ножке стоит без окон и дверей, Там НАТО с космоса глядит и Байден строго так грозит, А Путин в бункере сидит и бля, на солнышко глядит...
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Да уж... Плох ботоксный карлик Фофа, не дотянет до конца года.
М
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Гость331586
Как-то не убедительно насчет "здоровой головы". Последнее время закрадывается все чаще альтернативная мысль..Да и вид..
не удивительно для свиноголовых,вы давно живете в зазеркалье,убиваете детей и стариков на донбассе но говорите что воюете с россией а стоит российск армии начать движение и перегруппировку на своей территории у вас словесный понос и диарея
так и с восприятием слов кремля,вам говорят одно а у вас альтернативная история,воспиятие действительности
это у вас началось сразу после посл мудана,сразу как вы легли под бандерлогов и западные лгбт ценности
и на счет вида,вам милее вид бидона,которого ветер шатает,который тянет руки к призракам и пердит непроизвольно,все как и вы сейчас,смердите на весь м
Гость331586
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Как-то не убедительно насчет "здоровой головы". Последнее время закрадывается все чаще альтернативная мысль..Да и вид..
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