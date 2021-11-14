Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Для некоторых нечистых на руку политиков коллапс с беженцами на польско-белорусских рубежах стал отличным поводом для очередных нападок на российское государство. Глава страны Владимир Путин решил лично ответить таким русофобам-провокаторам.
Главнокомандующий Российской Федерации удивлен, что ряд европейских стран, которые долгие годы выступают за самое приветливое отношение к мигрантам, теперь заявляют о том, что это Россия виновата в сложившейся ситуации и должна с ней разбираться. Владимир Владимирович подчеркнул, что стремящиеся в ЕС беженцы – проблема Европы, которую местным политикам нужно урегулировать.
Все попытки обвинить нашу страну в миграционном кризисе несостоятельны и являются проявлением политического бессилия перед серьезной проблемой.
"Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую", – отрезал глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным на передаче "Москва. Кремль. Путин".
При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что наша страна всегда готова сделать все возможное для стабилизации ситуации на международной арене. Если Москва как-то может помочь европейцам в решении данного вопроса, она готова подключиться к урегулированию проблемы.
К слову, недавно официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась по поводу британцев, обвиняющих Россию в миграционном коллапсе.
Наши министры выступили на встрече "2+2" в Париже
Лукашенко ожидает очередная победа над ЕС
так и с восприятием слов кремля,вам говорят одно а у вас альтернативная история,воспиятие действительности
это у вас началось сразу после посл мудана,сразу как вы легли под бандерлогов и западные лгбт ценности
и на счет вида,вам милее вид бидона,которого ветер шатает,который тянет руки к призракам и пердит непроизвольно,все как и вы сейчас,смердите на весь м