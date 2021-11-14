Польша захотела созвать Совет НАТО на фоне миграционного кризиса

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Сейчас Польша обговаривает вопрос с Латвией и Литвой. Напомним,
статья 4, на которую сослался Моравецкий, анонсируя созыв Совета НАТО,
предполагает организацию мероприятия, если кто-то из членов альянса считает,
что возникла угроза безопасности.
Польский премьер считает, что назрела необходимость для консультаций, ибо нужно разрешить сложившуюся ситуацию, а просто публичных комментариев и выражений озабоченности уже мало.
Ранее обвинения России в организации миграционного кризиса прокомментировал президент Владимир Путин.
В ответ на летящие камни польские правоохранители бросают газовые и шумовые гранаты
Глава Беларуси пока не видит необходимости ставить армию на охрану государственных рубежей