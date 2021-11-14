Польша захотела созвать Совет НАТО на фоне миграционного кризиса

Об этом сообщил премьер Матеуш Моравецкий

Сейчас Польша обговаривает вопрос с Латвией и Литвой. Напомним, статья 4, на которую сослался Моравецкий, анонсируя созыв Совета НАТО, предполагает организацию мероприятия, если кто-то из членов альянса считает, что возникла угроза безопасности.



Польский премьер считает, что назрела необходимость для консультаций, ибо нужно разрешить сложившуюся ситуацию, а просто публичных комментариев и выражений озабоченности уже мало.

Ранее обвинения России в организации миграционного кризиса прокомментировал президент Владимир Путин.