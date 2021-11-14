Евросоюз поддерживает поляков в их делах, заявил политолог

Израильский эксперт Яков Кедми резко высказался о виновниках миграционного кризиса. Он заявил, что все, что сейчас происходит на границе Польши и Белоруссии, это провокация со стороны Варшавы. Политолог напомнил, что несколькими месяцами ранее больше 10 тысяч человек пропустили из Польши в Германию. А сейчас ситуация складывается совершенно другая.



Кедми подчеркнул, что всю эту кашу заварила Польша, а Евросоюз оказывает ей поддержку в "гнусных делах". Причем действия эти направлены против Минска и Москвы.

"Тут соединилась обычная польская подлость и провокация, антибелорусская и антироссийская политика ЕС",

– отрезал политолог.

Эксперт заключил, что Европе неважно, что именно делать, если это даст возможность в конечном счете повесить вину на Белоруссию и продолжить давить на страну.

Ранее стало известно, что Польша захотела созвать Совет НАТО на фоне миграционного кризиса.