"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе

"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Евросоюз поддерживает поляков в их делах, заявил политолог

Израильский эксперт Яков Кедми резко высказался о виновниках миграционного кризиса. Он заявил, что все, что сейчас происходит на границе Польши и Белоруссии, это провокация со стороны Варшавы. Политолог напомнил, что несколькими месяцами ранее больше 10 тысяч человек пропустили из Польши в Германию. А сейчас ситуация складывается совершенно другая.

Кедми подчеркнул, что всю эту кашу заварила Польша, а Евросоюз оказывает ей поддержку в "гнусных делах". Причем действия эти направлены против Минска и Москвы.

"Тут соединилась обычная польская подлость и провокация, антибелорусская и антироссийская политика ЕС",

– отрезал политолог.

Эксперт заключил, что Европе неважно, что именно делать, если это даст возможность в конечном счете повесить вину на Белоруссию и продолжить давить на страну.

Ранее стало известно, что Польша захотела созвать Совет НАТО на фоне миграционного кризиса.

Источник: ОНТ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Лавров и Шойгу нашли решение миграционного кризиса для ЕС

Наши министры выступили на встрече "2+2" в Париже

В словах Путина увидели сигнал о разрешении кризиса с мигрантами на границе Белоруссии

Лукашенко ожидает очередная победа над ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей