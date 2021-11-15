Варшава не настроена на диалог с Минском

Уже неделю на линии разграничения Польши и Белоруссии разбит палаточный лагерь, где в условиях антисанитарии выживают выходцы из стран ближневосточного региона. Периодически мигрантам удается прорваться через госграницу на территорию Евросоюза. Однако, по словам бывшего министра культуры РБ Павла Латушко, Варшава приняла решение не ослаблять сопротивление и удерживать мигрантов дальше.

Оппозиционный политик отметил, что обсуждал миграционный кризис с представителями правительства и администрации президента Польши. Он подчеркнул, что это страна не настроена на диалог с Минском.

"Сегодня говорить с Лукашенко, который пытается диктовать повестку, никто не будет. Это нереально", – заявил Латушко.

Лидер НАУ подчеркнул, что о переговорах с президентом Белоруссии можно будет говорить только тогда, когда Евросоюз "загонит его в угол". По его мнению, европейские политики должны сейчас заниматься решением этой задачи.

Кроме того, оппозиционер отметил, что решить миграционный кризис можно только при усилении охраны государственной границы Белоруссии и Евросоюза, а также расширении санкций против Лукашенко. Он уверен, что действующий в РБ режим использует нелегалов, чтобы принудить Европу к диалогу с ним. По словам политика, этот сценарий был разработан давно.

Напомним, ранее Павел Латушко заявил о готовности Александра Лукашенко к дальнейшей эскалации миграционного кризиса. По словам политика, белорусский режим может внедрить в ряды нелегалов вооруженные отряды для дальнейших провокаций на территории Евросоюза.