Ограничения могут быть введены против аэропорта Минска

Из-за эскалации миграционного кризиса Евросоюз готов оказать на Белоруссию санкционное давление. Газета Financial Times со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах обнародовал список компаний, которые скорее всего попадут под ограничения.

По данным делового издания, европейские санкции могут быть введены против Национального аэропорта Минска. Считается, что выходцы из азиатских стран попадали в Белоруссию через этот крупный узел связи. Также потенциальные ограничения угрожают гостинице "Минск". По версии европейских политиков, там массово размещались беженцы, которые теперь оказались на линии разграничения с Польшей.

Кроме того, авторы статьи указали, что Евросоюз может ввести санкции против чиновников, которые причастны к организации миграционного кризиса. Таким образом, под ограничения могут попасть порядка 20 человек.

Напомним, неделю назад, 8 ноября, между Белоруссией и Польшей вспыхнул пограничный конфликт. Миграционный кризис усилился после попытки большой группы нелегалов прорваться через госграницу на территорию Евросоюза. Брюссель и Варшава возлагают ответственность за эти события на президента Александра Лукашенко. Минск никакие обвинения в свой адрес не принимает.

К слову, белорусский оппозиционный политик Павел Латушко ранее рассказал о своем разговоре с представителями польских властей. Лидер НАУ объяснил, как республика планирует решать миграционный кризис.