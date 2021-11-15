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Заявления президента Украины Владимира Зеленского об использовании против ополченцев Донбасса боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства "Байрактар" (Bayraktar) свидетельствуют о намерении Киева отказаться договоренностей по прекращению огня на юго-востоке. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Он напомнил, как сначала Зеленский "гордился" шагами, направленными на поддержание перемирия, но потом вдруг "забыл" о них. Теперь же Киев откровенно рассказывает о своих действиях, которые противоречат Минским соглашениям, договору о перемирии и имеют агрессивный характер. Закупка боевой техники и сообщения о применении ударных дронов в Донбассе – из этого ряда.
"Это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм",
– указал Пасечник в комментарии РИА "Новости".
Складывается впечатление, что Киев "прощупывает" Запад, проверяет его реакцию на нарушения. И западные посредники не разочаровывают украинское руководство: они просто игнорируют действия Киева, которые идут вразрез с мирными усилиями.
В частности, они даже не попытались повлиять на Украину, когда ее силовики похитили на линии соприкосновения представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка.
"Интересна реакция ОБСЕ, которая не видит в упор циничного нарушения Украиной всех существующих правил и норм, а продолжает твердить: давайте не политизировать процесс",
– высказался глава республики.
Ранее Генштаб Незалежной объявил, что уничтожил артиллерийский расчет силовиков Донбасса с помощью турецкого беспилотника. В Анкаре тут же дистанцировались от произошедшего, заявив, что после продажи техники ответственность за ее применение лежит на покупателе, то есть Киеве. Между тем, в Донбассе утверждают, что атака с использованием "Байрактаров" по их позициям – это "выдумка" украинской стороны. Однако Зеленский настаивает, что удар был. Более того, что он может повториться, если этого потребует безопасность Незалежной.
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