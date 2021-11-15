Зачем США поставили 80 тонн боеприпасов на Украину: объяснение эксперта

Происходящее в Незалежной политолог назвал "американским проектом" по сдерживанию России

США продолжат оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил эксперт Владимир Брутер, комментируя поставку Штатами 80 тонн боеприпасов Незалежной. 

"США постепенно будут обустраивать свою военную инфраструктуру на Украине", 

– заключил Брутер в разговоре с RT

По мнению эксперта, происходящее – план американцев, который осуществляется с целью сдерживания России. 

Напомним, что в воскресенье, 14 ноября, Киев получил от Вашингтона 80 тонн боеприпасов. В посольстве США на Украине отметили, что такой жест показывает преданность американской стороны "успеху стабильной, демократической и свободной Украины". 

Источник: RT на русском ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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