Польша обвинила двух россиян в организации нелегальной миграции

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Польская прокуратура обвинила двух россиян в организации нелегальной перевозке мигрантов с Ближнего Востока.
По делу проходят не только граждане РФ, но и один украинец. В ведомстве уточнили, что в ходе спецоперации были задержаны "два организатора чеченской национальности", которые находились на территории Польши незаконно.
Третий сообщник по-прежнему находится в розыске. Власти республики уже выдали ордер на его арест. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее Польша заявила о желании созвать Совет НАТО на фоне миграционного кризиса.
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