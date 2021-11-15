Польша обвинила двух россиян в организации нелегальной миграции

В преступлении также обвиняется гражданин Украины

Польская прокуратура обвинила двух россиян в организации нелегальной перевозке мигрантов с Ближнего Востока.

По делу проходят не только граждане РФ, но и один украинец. В ведомстве уточнили, что в ходе спецоперации были задержаны "два организатора чеченской национальности", которые находились на территории Польши незаконно. 

Третий сообщник по-прежнему находится в розыске. Власти республики уже выдали ордер на его арест. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Польша заявила о желании созвать Совет НАТО на фоне миграционного кризиса. 

Источник: Прокуратура Польши ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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