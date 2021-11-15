Польша к лету отгородится стеной от Белоруссии вопреки критике Евросоюза

Польша к лету отгородится стеной от Белоруссии вопреки критике Евросоюза
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пока польские силовики справляются с напором мигрантов и без колючей проволоки, уверяют в республике

Стена на польско-белорусской границе появится в первой половине 2022 года. Об этом заявил замминистра внутренних дел Польши Мачей Вонсик в эфире Польского радио в понедельник, 15 ноября.

Решение отгородиться от Белоруссии забором из колючей проволоки польский сейм принял в конце октября 2021 года. Тогда проблема мигрантов еще не стояла так остро. После того, как около границы обосновались тысячи выходцев из ближневосточных стран, мечтающих попасть в Евросоюз, Варшава подтвердила намерение возвести физическое укрепление высотой 5,5 м с датчиками движения и тепловизорами на протяжении 180 км – это примерно половина всей длины белорусско-польской границы.

Ранее о подобной мере заговорили в Литве, обратившись к ЕС с просьбой оплатить строительство. Однако в Брюсселе не поддержали идею возведения заграждения. Намерения поляков руководство ЕС также раскритиковало.  Как отметил глава евродипломатии Жозеп Боррель, в Европе сейчас больше стен, чем во времена падения Берлинской стены. По его мнению, решению миграционного кризиса это никак не помогает.

Однако в Варшаве не стали прислушиваться к мнению Брюсселя. По словам замглавы МВД, стена будет построена в ближайшие месяцы, еще до лета, передает РИА "Новости". Более конкретные сроки он затруднился назвать, пояснив, что соответствующие договоры еще не подписаны.

При этом он подчеркнул, что пока польские правоохранители справляются с защитой границы и без укреплений из колючей проволоки. Трем тысячам мигрантов, среди которых много детей и женщин, сейчас противостоит четыре тысячи пограничников Польши, две тысячи полицейских и 15 тысяч военнослужащих польской армии. Им удается предотвращать массовое проникновение нелегалов с белорусской стороны.

"Ночь прошла спокойно", – рассказал Вонсик о текущей обстановке.

Считать приезжих из стран Ближнего Востока и Африки мигрантами Варшава категорически отказывается.

Источник: Польское радио
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

В ситуации на границе Белоруссии и Польши нашли выгоду для "Северного потока - 2"

Москве нужно грамотно воспользоваться моментом, считает эксперт

Как Польша планирует решать миграционный кризис: объяснил Латушко

Варшава не настроена на диалог с Минском

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей