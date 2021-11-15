Оппозиционер призвал белорусов не ходить на работу

В Белоруссии продолжается забастовка рабочих. Сегодня вместо того, чтобы выходить на массовые акции против властей, люди предпочитают выражать свой протест, просто оставаясь дома, прогуливая работу. Об этом рассказал один из лидеров оппозиции Валерий Цепкало.

Он призвал белорусов поддержать эту форму протеста, подчеркнув, что действующий режим зарабатывает на обычных людях, присваивая их доходы. Экс-кандидат в президенты Белоруссии отметил, что власти оставляю рабочим "крохи" для выживания, а основную часть прибыли используют для финансирования своих потребностей.

Цепкало заявил, что президент Александр Лукашенко пытается держать рабочих на коротком поводке, выплачивая им зарплату, на которую невозможно нормально существовать. Он также уверен, что белорусские власти провалили борьбу с пандемией коронавируса, поэтому людям просто опасно выходить на улицу.

"Режим [Лукашенко] специально делает все возможное для того, чтобы убить максимальное количество людей, для этого используется ковид", – заявил Цепкало.

Оппозиционер подчеркнул, что после смерти пенсионеров Лукашенко сможет использовать предназначенные для них деньги из Пенсионного фонда. По его словам, президент Белоруссии также заинтересован в смертях людей, страдающих от профессиональных заболеваний, потому что тогда режим якобы сможет использовать в личных целях средства из системы здравоохранения.

К слову, ранее политолог Станислав Белковский заявил, что Александр Лукашенко хочет сохранить за собой кресло президента Белоруссии, поэтому решился на эскалацию миграционного кризиса.