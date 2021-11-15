Лукашенко предложил отправить беженцев на самолетах "Белавиа" прямиком в Германию

Лукашенко предложил отправить беженцев на самолетах "Белавиа" прямиком в Германию
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
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Батька усиленно ищет решение миграционного кризиса

Ситуация со скоплением беженцев на польско-белорусской границе становится все тревожнее. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пойти на многое, чтобы разобраться с этой проблемой. Например, президент не против отправить всех несчастных прямо в Германию самолетами "Белавиа", минуя агрессивно настроенных поляков.

Известно, что на протяжении долгого времени Европа, а в особенности ФРГ, громко разглагольствовала о том, что готова принять в свои объятия всех беженцев мира. Однако, когда дело коснулось людей, пришедших с территории Белоруссии, позиция западных государств почему-то резко изменилась.

Впрочем, Лукашенко напомнил, что недавно Мюнхен заявил о возможности принять беженцев на своей территории. Однако немцы почему-то непременно хотят, чтобы на территории Польши был организован гуманитарный коридор, чему противятся сами поляки. Лукашенко предлагает обойти эти условности и отправить беженцев на белорусских самолетах "Белавиа" прямиком в Мюнхен.

При этом Батька добавил, что белорусская сторона пытается уговорить мигрантов вернуться в их родные государства. Однако несчастные, замученные люди не соглашаются на это, так как дома их ждет разруха и нищета. Мигранты готовы идти до конца и ни за что не вернутся в разграбленные страны.

При этом Лукашенко также подчеркнул, что Минск абсолютно не заинтересован в проблемах на своих рубежах. Белоруссии данный конфликт совсем не нужен, в отличие от той же Польши, которая таким образом пытается решить свои внутренние проблемы с центральными властями Евросоюза.

Кроме того, белорусский лидер убежден, что зарубежные политики начали откровенную вакханалию вокруг ситуации с мигрантами ради того, чтобы вовлечь в этот конфликт Россию.

При этом Лукашенко заявил, что "отступать ему некуда", и он обязательно нанесет ответный удар по недоброжелателям. Так Батька отреагировал на бесконечные угрозы со стороны западных государств ввести очередные санкционные ограничения против Республики. Лукашенко подчеркнул, что его угроза перекрыть европейцам газ – это не сотрясание воздуха.

Источник: Белта ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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