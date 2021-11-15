Стремление свалить на Путина вину за энергокризис в Европе объяснил экс-глава Европарламента

Стремление свалить на Путина вину за энергокризис в Европе объяснил экс-глава Европарламента
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страны ЕС нуждаются в российском газе, напомнил политик

Спекуляциями назвал бывший глава Европарламента и экс-лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц попытки ряда европейских политиков свалить на президента РФ Владимира Путина все проблемы ЕС, в том числе подорожание газа и дефицит электроэнергии.

Он пошутил, что раньше в ФРГ во всем негативном винили социал-демократов, а сейчас нашли нового виновника всех бед, включая плохую погоду – Кремль и лично Владимира Путина. Поэтому и нынешний энергокризис в Европе сваливают на него. По мнению Шульца, отчасти это можно объяснить тем, что в России голос центрального руководства имеет большое значение.

"Поэтому, наверное, не стоит удивляться, что кто-то спекулирует на тему связи тех или иных процессов с решениями властей",

– высказался Шульц в интервью "Коммерсанту". При этом сам политик убежден, что газ – это "не политический инструмент, а переходная технология", в которой европейцы будут нуждаться еще долгое время. У России же есть его запасы, есть возможность и желание его добывать и экспортировать. Это – основа для взаимного сотрудничества.

"Я убежден, что энергетическая безопасность Европы отвечает интересам России: Европе нужно импортировать сырье из России, России нужно экспортировать сырье в Европу",

– пояснил Шульц, подчеркнув, что предпочитает опираться на доводы здравомыслия, а не участвовать в спекуляциях.

Что касается газопровода "Северный поток-2", то экс-глава ЕП уверен – он будет сертифицирован и начнет работу. При этом важно понимать, что "СП-2" – это не российско-германский проект, а российско-европейский. Он был запущен и реализован при одобрении Евросоюза, поскольку отвечает интересам ЕС в плане укрепления энергобезопасности.

На днях президент Украины Владимир Зеленский попросил "друзей" в США остановить "Северный поток-2". При этом европейцы умоляют Россию об обратном. 

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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