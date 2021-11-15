В Польше призвали исключить Россию и Белоруссию из международных организаций

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РФ и РБ обвиняются в эскалации миграционного кризиса

По мнению некоторых европейских политиков, конфликтная ситуация на линии соприкосновения Польши и Белоруссии возникла не только по вине Минска, но и по вине Москвы. Из Варшавы уже звучат призывы исключить нашу страну из международных организаций.

Аналогичные ограничения предлагается ввести и по отношению к Белоруссии. Заместитель председателя правительства Польши Петр Глиньский уверен, что Минск и Москва также не должны участвовать в спортивных соревнованиях на международном уровне. Об этом он заявил в интервью изданию Polska Times.

Примечательно, что сегодня Россия предпримет конкретные шаги для решения миграционного кризиса, предлагая план действий как Белоруссии, так и Евросоюзу. В то же время Польша пытается урегулировать пограничный конфликт путем сдерживания нелегалов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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